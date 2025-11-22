Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал три составляющие, которые, по его мнению, должны быть положены в основу любого плана мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X.

Как следует из публикации Вэнса, мирный план должен «прекратить убийства, сохранив при этом суверенитет Украины», быть приемлемым как для Москвы, так и для Киева, а также «увеличить шансы на то, что война не возобновится».

«Любая критика рамок мирного урегулирования, над которыми работает администрация [США], либо неверно истолковывает эти рамки, либо искажает некоторые важные реалии на местах», — говорится в посте американского вице-президента.

Как отметил Вэнс, существует «иллюзия», что если США выделят больше финансовой помощи, увеличат поставки оружия и введут новые санкции, то «победа будет близка». Рассуждая о таком убеждении, он выразил мнение, что «мир не создадут неудачливые дипломаты или политики, живущие в мире фантазий».

«Его могут создать умные люди, живущие в реальном мире», — подчеркнул вице-президент США.

Заявление Вэнса представляет собой «наиболее полное признание несостоятельности всего предыдущего курса США в украинском кризисе», считает член Совфеда Алексей Пушков.

«И именно эта точка зрения, судя по всему, возобладала в администрации Трампа. По этой причине ее покидает спецпредставитель президента по Украине Кит Келлог: его подход, близкий к подходу руководителей ЕС, не вписывается в выбранный [президентом США Дональдом] Трампом курс и в его мирный план», — написал сенатор в своем телеграм-канале.

В пятницу, 21 ноября, Вэнс провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам украинского лидера, в беседе также принял участие министр армии США Дэн Дрисколл, который на этой неделе привозил в Киев американское мирный план Белого дома из 28 пунктов.

По словам Зеленского, в ходе разговора были обсуждены детали предложения Вашингтона и достигнуты договоренности о совместной работе с США и Европой на уровне советников.

«Украина всегда уважала и уважает стремление президента Трампа положить конец кровопролитию, и мы позитивно воспринимаем каждое реалистичное предложение. Договорились быть на постоянной связи, и команды готовы работать 24/7», — написал украинский президент.

Мирный план США, реакция Путина и Зеленского

Проект мирного плана США, представленного украинской стороне 20 ноября, состоит из 28 пунктов. Он подразумевает внеблоковый и безъядерный статус Украины, сокращение численности ВСУ, вывод украинских войск с подконтрольных им территорий Донбасса, международное признание Крыма, ЛНР и ДНР российскими территориями, заморозку боевых действий в Херсонской и Запорожской областях по линии фронта, возвращение России в мировую экономику, предоставление Украине гарантий безопасности и помощь стране в восстановлении.

Трамп, комментируя мирный план США, заявил, что Украине должна либо принять его, либо быть готовой продолжать боевые действия. Глава Белого дома выразил мнение, что Зеленскому документ «должен понравиться». По его словам, Украине следует поторопиться с принятием решения по мирному плану, поскольку «зима будет холодной». До этого он назвал следующий четверг, 27 ноября, дедлайном для того, чтобы Киев согласился с предложением.

Сам Зеленский в обращении к нации 21 ноября заявил, что Украина «может оказаться перед очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера, либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима — самая тяжелая — и дальнейшие риски». По его словам, грядет «очень непростая» неделя, в ходе которой он будет добиваться того, чтобы в соглашении «не было пропущено по меньшей мере два» пункта — «достоинство и свобода украинцев».

Президент России Владимир Путин сообщил в пятницу, что Москва получила от США «модернизированный план» по Украине, который «может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования». По словам президента, проект не обсуждается предметно, поскольку «Украина против», но российская сторона открыта к консультациям по поводу деталей документа. Путин также отметил, что Россия также готова к мирным переговорам.