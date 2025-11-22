США поставили перед Украиной ультиматум: либо ее президент соглашается на мирный договор и юридически признает потерю территорий или Штаты прекращают напрямую отгружать оружие и давать снимки со спутников. Это классический цуцванг — ни соглашаться, ни отвергнуть предложение Зеленский не может — при выборе первого варианта, он преступник, который нарушил Конституцию, если выбирает второй вариант, то замаячит обвал фронта, вплоть до потери Одессы.

90 лет назад знаменитый физик Эрвин Шредингер придумал ставший уже классическим эксперимент с радиоактивным атомом и котом. Его суть проста — узнать, жив зверек или нет можно, только открыв коробку. Кот Шредингера давно стал культурным мемом, идеально описывающим ситуацию квантовой суперпозиции, когда что-то находится в двух разных состояниях в один и тот же момент.

Сразу после публикации текста мирного плана Трампа представитель Украины в ООН заявила, что данные условия неприемлемы. Однако Депутат Рады Анна Скороход отметила, что Зеленский всё же будет вынужден принять план США, ведь в случае отказа политику найдут замену.

И хотя прогнозировать дальнейшую судьбу Зеленского также нереально, как и кота в коробке, можно провести историческую параллель современных событий с одним малоизвестным, но тем не менее крайне важным эпизодом Гражданской войны в России в начале XX века.

Гражданской войны в России могло бы не быть?

Гражданская война в России закончилась в конце 1920 года однозначной победой красных. Но всё могло бы быть иначе, если б белые за полтора года до этого приняли мирный план тогдашнего президента США Вудро Вильсона и согласились на переговоры с красными, предложенные им в начале 1919 года, пока большевики еще были готовы к ним.

Январь 1919-го — историческая развилка, момент, когда весь ход кровопролитной Гражданской войны мог измениться. Россия — как в эксперименте Шредингера — находилась тогда в квантовой суперпозиции, будучи и белой, и красной одновременно.

Да, Советы взяли власть в стране, но она распространялась только на центральную Россию. А вокруг на окраинах — кольцо белых армий Деникина, Колчака, Юденича, плюс британцы начали интервенцию на Севере, а французы оккупировали Одессу. Но при этом вся военная промышленность бывшей Российской империи была сосредоточена именно у большевиков, а вот белые на занятых ими огромных территориях заводов не имели. И, если бы не военная помощь Антанты — Великобритании и Франции — воевать Колчаку и Деникину было бы в принципе нечем.

Европа, помогая белым, в той смертельной игре сделала ставку именно на них, считая Ленина и весь Совнарком захватившими власть бандитами и террористами, с которыми переговоры не ведут. (Вспомним ордер МУС, выписанный на арест Владимира Путина в марте 2023-го).

А вот США вовсю пытались держать «нейтралитет», укрепляя имидж своего президента Вудро Вильсона как глобального миротворца. Именно Вильсон со свойственной американцам решительностью, почти как Трамп сегодня, предложил радикально разрешить назревший «русский вопрос».

План Вильсона был прост, но невероятно дерзок: усадить за один стол красных и белых, организовав совместную конференцию на нейтральной территории — Принцевых островах в турецком Мраморном море.

Если бы это получилось, то, возможно, сегодня из наших учебников истории пропали бы крупнейшие битвы Гражданской войны: ни тебе похода Деникина на Москву, ни Великого Сибирского Ледяного отступления Каппеля, ни предательства Колчака французами и последующего расстрела, ни взятия Перекопа, ни бегства армии Врангеля из Крыма! Именно в конце зимы 1919-го, у двух Россий, красной и белой, был шанс договориться.

Спустя годы уже в Советском Союзе историки будут трактовать те события однозначно: мол, конференция на Принцевых островах была бы ловушкой для красных, ведь Запад, решивший эту встречу организовать, был главным союзником белых, поставлял им буквально всё, что нужно для продолжения войны: от нижнего белья до новейших по тем временам боевых машин — танков и аэропланов.

Однако в январе 1919-го Советская Россия то предложение американского президента приняла. В отличие от белых генералов, которые, несмотря на теснейшую связь с Западом, наоборот, оскорбленно отказались.

Мирный план Вильсона

23 января 1919 года Верховный совет Антанты направил радиограмму всем «де-факто правительствам» России с предложением о прекращение огня с 15 февраля и прибытии к этой дате делегатов всех сторон для обсуждения будущего России, причем при условии гарантий Запада в отношении безопасности всех делегаций.

В ответ советский нарком иностранных дел Георгий Чичерин отправил в конце января 1919 года следующую телеграмму:

«… Несмотря на свое всё более благоприятное положение как с военной, так и с внутренней точки зрения, Российское Советское Правительство придает столь большое значение заключению соглашения, которое положило бы конец военным действиям, что оно готово немедленно вступить в переговоры с этой целью и даже — как оно часто заявляло — купить такое соглашение ценой значительных жертв…».

И это при том, что Москва даже не получила официального приглашения. Нарком Чичерин в той же телеграмме указывал: «Не получив никакого адресованного ему приглашения и узнав (опять же из сообщений печати), что отсутствие с его стороны какого-либо ответа было истолковано как отказ от такого приглашения, Российское Советское Правительство желает предупредить какие-либо недоразумения относительно линии своих действий».

Далее в телеграмме Чичерина идет, пожалуй, самая важная мысль, которая также прекрасно «параллелится» с современностью:

«… сила сопротивления врагов, с которыми Советской России приходится бороться, зависит исключительно от помощи, которую они получают от держав Антанты, и что они, следовательно, являются его единственными действительными противниками».

Но ради мира, как пишет Чичерин, Советы готовы пойти на значительные уступки: признать царские долги, предоставить иностранцам концессии на использование природных ресурсов и даже обсудить территориальные уступки. Гибкость этой позиции доказывала, что Советы тогда были действительно готовы на дипломатический прорыв.

Правда, в той телеграмме была и одна значимая оговорка, которая опять же звучит в унисон с современностью: «… важность {советских} уступок будет зависеть от его военного положения по отношению к державам Антанты, которое в настоящее время улучшается с каждым днем».

В общем в феврале 1919-го красные были действительно готовы встретиться и начать переговоры и с белыми, и, главное, с их европейскими и американскими партнерами. Все уперлось в позицию белого движения.

Гордость и предубеждение белых

Белые генералы и политики несмотря на слабость своих позиций, ненадежность союзников и внутренний разлад именно в этом вопросе проявили удивительное единодушие, нарез отказавшись говорить с большевиками. Невольно вспоминается «самозапрет» Зеленского на переговоры с Путиным.

Уже 2 февраля 1919 года правительство Колчака заявило, что не готово договариваться с большевиками как с «врагами цивилизации» и предложило вместо мирных переговоров организовать «проведение первого Суда Наций над большевизмом». Деникин эхом также отверг мирный план.

Белые считали себя единственной законной властью России, ведущей борьбу с узурпаторами-большевиками. Сесть с ними за стол переговоров означало бы признать их равноправной стороной. В своих знаменитых мемуарах «Очерки русской смуты», которые Деникин напишет уже после поражения и бегства за границу, генерал отмечал, что считал ту затею гибельной для морального духа его армии. Более того, идея переговоров с большевиками в стане белых воспринималась как попытка Америки «умыть руки», отойти от конфликта в сторону.

Но не только белогвардейцы воротили нос даже от самой мысли о переговорах с большевиками. Британцы — главные поставщики оружия Колчаку и Деникину — тоже выражали негодование.

Британский офицер Джон Уорд (его мемуары были переведены и изданы массовым тиражом в СССР еще в 1920-е), находящийся в это время при Колчаке писал: «… телеграф принес депешу из Парижа, гласившую, что … различные партии и правительства в России должны заключить перемирие и послать представителей на турецкие «Собачьи острова» (отсылка к словам Черчилля, который назвал Принцевы острова местом, «куда турки свозили бродячих собак, которым было предоставлено пожирать друг друга и в конце концов подохнуть с голода» — прим. ред.), вблизи Константинополя, и установить взаимное соглашение. Другими словами, большевики должны быть признаны законной воюющей стороной, с которыми возможно здороваться и сесть за один стол. Нет нужды говорить, что каждый британец почувствовал отвращение, а каждый настоящий русский патриот был просто смущен».

В итоге мирная конференция красных и белых на Принцевых островах так и не состоялась, Гражданская война продолжилась. Ровно через год, 7 февраля 1920-го, Колчака расстреляют, через пару месяцев Россию покинет Деникин со своим штабом, а в конце 1920-го — и остатки белой армии Врангеля. А всё могло бы сложиться иначе, прими они тот мирный план.

Стоит отметить, что несмотря на провал идеи Вудро Вильсона с конференцией и продолжение гражданской войны в России, американский президент в том же 1919 году получил Нобелевскую премию мира. Ту самую, о которой так сильно сегодня мечтает Дональд Трамп.