Проведенные утром 28 ноября обыски у главы офиса президента Украины Андрея Ермака напрямую связаны с его недавним интервью, в котором он заявил о принципиальном отказе Киева от территориальных уступок, подтвердил Инфо24 бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

По его словам, публичное выступление Ермака и самого украинского лидера Βладимира Зеленского с заявлениями о том, что Киев ни за что не согласится признать Донбасс российским, стало для Βашингтона раздражающим сигналом: оба политика дали понять, что Украина не подпишет план мирного урегулирования, продвигаемый президентом США Дональдом Трампом.

«Это стало сигналом для американцев, которые решили, что этих парней надо убирать. Вчера из Вашингтона поступила команда, и сегодня утром детективы НАБУ пришли с обыском в пещеру к Алибабе и сказали: “Сезам, откройся”. США убирают обоих — и Ермака, и Зеленского, потому что они мешают», — поделился мнением Олейник.

Он также связал проведенные у Ермака обыски с недавним заявлением руководства Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) о том, что украинские власти готовят определенные меры против этого независимого ведомства, курирующего расследование коррупционного скандала с участием приближенных Зеленского.

Олейник полагает, что президент Украины и его вовлеченное в этот скандал окружение хотят через Службу безопасности (СБУ) получить доступ к документам НАБУ по делу бизнесмена Тимура Миндича, чтобы уклониться от ответственности за коррупционные преступления. По мнению бывшего нардепа, бюро доложило об этих планах Зеленского и его приближенных «своим американским кураторам», которые и распорядились провести обыски у Ермака.

«Сотрудники СБУ требуют, чтобы детективы НАБУ отдали им записи Миндича, потому что там есть гостайна. Да, формально это входит в компетенцию СБУ, но все прекрасно понимают, что если эти записи туда попадут, то они оттуда выйдут совершенно другими. Кроме того, Зеленский и его соратники хотят знать, кто еще есть на этих записях и что они там наговорили», — поделился мнением Олейник.

Напомним, утром 28 ноября стало известно о том, что сотрудники НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины провели обыски у главы офиса президента Ермака. Информацию об этом подтвердили оба этих ведомства и сам Ермак. Депутат Верховной Рады Алексея Гончаренко* утверждал, что следственные действия связаны еще и с приказом следить за независимыми борцами с коррупцией, который Ермак отдал силовикам.

Украинский коррупционный скандал: что известно

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) расследуют коррупционную схему, в рамках которой были похищены особо крупные суммы бюджетных средств, выделенных «Энергоатому». Эта операция, длящаяся почти полтора года, получила кодовое название «Мидас». К делу приобщено свыше 1 тысячи часов аудио с разговорами между предполагаемыми соучастниками хищений.

По версии следствия, люди из окружения Зеленского запустили «масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора», включая «Энергоатом» с годовым доходом более 200 млрд гривен. Из материалов «Мидаса» следует, что эту компанию в статусе «смотрящих» контролировали «посторонние лица».

Куратором всей коррупционной схемы считают «Карлсона». На аудио этим псевдонимом назван экс-бизнес-партнер Зеленского — совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич. По версии НАБУ, именно он контролировал работу «прачечной», где отмывались добытые незаконным путем денежные средства. Миндич скрылся за границей практически перед тем, как агенты НАБУ и работники САП пришли к нему с обыском. Он объявлен в межгосударственный розыск.

В материалах расследования также упоминаются экс-министр юстиции Украины Герман Галущенко («Профессор»), которому пришлось уйти в отставку на фоне скандала, бывший зампред украинского кабмина Алексей Чернышов («Че Гевара»), исполнительный директор «Энергоатома» по безопасности Дмитрий Басов («Тенор») и другие.

САП считает, что с Миндичем сотрудничал и секретарь СНБО — бывший министр обороны Украины Рустем Умеров. Сам он охарактеризовал эти обвинения как «безосновательные».

По словам депутата Рады Ярослава Железняка, к коррупционным схемам в энергетике был причастен и Ермак, который упоминается на «пленках Миндича» как «Али-Баба». Гончаренко* рассказывал, что глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия с начальником Главного управления разведки (ГУР) Кириллом Будановым и первым зампредом правительства Михаилом Федоровым потребовал от Зеленского уволить Ермака, но тот отказался.

Президент Украины 21 ноября заявил представителям парламентской фракции своей политической партии «Слуга народа», что «не имел представления» о хищениях. На следующий день он назначил Ермака главой украинской делегации на переговорах по поводу мирного соглашения, куда также вошли Умеров и Буданов.

* Βнесен Росфинмониторингом в базу террористов и экстремистов