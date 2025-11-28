Β Правительственном квартале Киева у руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака утром 28 ноября проходят обыски, их проводят сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), пишет издание «Украинская правда».

Первым о том, что у Ермака начались обыски, сообщил в социальных сетях депутат Βерховной рады Ярослав Железняк. По словам нардепа, следственные мероприятия связаны с уголовным делом об особо крупных хищениях государственных средств, к которому предположительно причастны фигуранты из ближайшего окружения президента Украины Βладимира Зеленского. Информацию об обысках подтвердили и в самом НАБУ, пообещав позднее обнародовать подробности.

По данным депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко*, обыски у Ермака могут быть связаны с его приказом силовикам следить за сотрудниками САП и НАБУ, участием в коррупционных схемах и еще «одним объектом, про который еще не говорили СМИ», но который глава президентского офиса якобы «отжимал».

Ранее жители Украины выходили на акции протеста с требованием отставки главы государства и привлечения Ермака к уголовной ответственности. Сейчас руководитель президентского офиса возглавляет украинскую делегацию на переговорах по согласованию предварительной версии плана по урегулированию вооруженного конфликта.

По данным западных СМИ, недавно Ермак пытался устроить личную встречу с бывшим главнокомандующим Вооруженными Силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным, который сейчас является послом в Великобритании, чтобы с его помощью укрепить собственные позиции в правительстве.

Американский телеведущий Такер Карлсон обвинил газету The Wall Street Journal (WSJ) в преднамеренном затягивании публикации данных о причастности Ермака к украинскому коррупционному скандалу. По версии журналиста, владельцы издания являются сторонниками продолжения конфликта и не хотят, чтобы продвигаемый президентом США Дональдом Трампом план мирного урегулирования сработал.

Коррупционный скандал на Украине

10 ноября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) отчитались о проведении операции «Мидас» по раскрытию коррупционной схемы хищений в энергетической сфере Украины. Расследование длилось почти полтора года, в его материалы вошло более тысячи часов аудиозаписей.

По данным указанных ведомств, приближенные президента создали «масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора», включая «Энергоатом», годовой доход которого превышал 200 млрд гривен. Следователи пришли к выводу, что этой компанией фактически управляли «посторонние лица» без каких-либо формальных полномочий, выполнявшие функцию «смотрящих».

Руководителем преступной организации ведомства назвали «Карлсона» (на аудиозаписях под этим псевдонимом фигурирует бывший бизнес-партнер Зеленского — совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич). НАБУ считает, что он контролировал работу «прачечной» для отмывания добытых преступным путем денежных средств. Миндич выехал за границу за несколько часов до того, как сотрудники НАБУ и САП пришли к нему с обыском. 22 ноября его объявили в межгосударственный розыск.

В расследовании НАБУ и САП также упоминаются бывший руководитель Министерства юстиции Украины Герман Галущенко (на аудио — «Профессор»), вынужденный уйти в отставку на фоне скандала, экс-вице-премьер Алексей Чернышов («Че Гевара»), исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов («Тенор») и другие.

По версии САП, под влияние Миндича попал и секретарь СНБО — экс-глава Минобороны Украины Рустем Умеров. Сам он назвал эти подозрения «безосновательными».

По словам Железняка, к коррупционным схемам в энергетике был причастен и Ермак, который фигурирует на «пленках Миндича» под кличкой «Али-Баба». Нардеп Алексей Гончаренко утверждал, что глава фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия при поддержке начальника Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова и первого вице-премьера Михаила Федорова потребовал увольнения Ермака, но получил отказ.

Зеленский 21 ноября заявил представителям парламентской фракции своей политической партии «Слуга народа», что «не имел представления» о происходящем за его спиной. При этом на следующий день он назначил Ермака главой украинской делегации на переговорах с США и партнерами о параметрах мирного соглашения. В состав этой группы также вошли Умеров и Буданов.

* Βнесен Росфинмониторингом в базу террористов и экстремистов