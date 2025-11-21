Президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе встречи с членами парламентской фракции «Слуга народа», что не знал о масштабной коррупционной схеме в энергетической сфере, к которой был причастен совладелец «Квартала 95» Тимур Миндич. Об этом заявил изданию «Суспiльне» один из участников встречи Никита Потураев.

«[Зеленский] сказал, что не имел представления о том, что делается за его спиной. О том, что выстроили Миндич и другие», — сказал он.

По словам Потураева, в ходе мероприятия, которое продлилось два часа, президента расспрашивали о том, какие шаги он предполагает предпринять в контексте «дела Миндича», и планирует ли увольнять главу офиса президента Андрея Ермака.

В ответ на это, отметил парламентарий, Зеленский напомнил, что имеет право принимать любые кадровые решения в отношении сотрудников своего офиса, однако пообещал оказывать содействие в расследовании против лиц, связанных с коррупционными схемами.

Двое других депутатов на условиях анонимности рассказали, что сам Ермак присутствовал на встрече, однако большую часть времени хранил молчание и взял слово лишь, чтобы сделать замечание, касающееся отношений Украины и Кубы.

Потураев также сообщил, что президент и депутаты договорились провести встречу в формате off the record (без записывающих устройств и прямых цитирований). Собеседники издания также уточнили, что перед встречей был создан специальный Google-документ, куда депутаты могли вписать свои вопросы.

По данным издания, члены фракции, в частности, задавали вопросы о том, принадлежит ли президенту один из домов в коттеджном городке, к строительству которого предположительно имели отношение сообщники Миндича, а также кто выступил в качестве автора инициативы о лишении независимости Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В то же время, отметили собеседники издания, часть вопросов не прозвучала в ходе встречи.

«Когда [глава фракции Давид Арахамия] зачитывал вопросы, ему начали говорить: «А почему вы пропускаете острые вопросы?» — рассказали они.

Один из источников также сообщил, что Зеленский порекомендовал депутатам обсудить с премьер-министром Юлией Свириденко потенциальных кандидатов на замещение свободных должностей в правительстве, однако самостоятельно предложил позицию министра юстиции председателю комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денису Маслову, вопреки порядку, предусмотренному законодательством.

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о раскрытии масштабной коррупционной схемы в компании «Энергоатом», управляющей тремя украинскими АЭС, 10 ноября.

По словам следователей, к хищениям был причастен совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич, в прошлом сотрудничавший с Зеленским. Сам Миндич за несколько часов до обыска покинул территорию Украины.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, в материалах прослушки окружения Миндича также фигурировало прозвище «Али-Баба», за которым может скрываться Андрей Ермак. Зеленский официально поддержал действия антикоррупционных органов и ввел в отношении Миндича персональные санкции.