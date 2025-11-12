Министры юстиции и энергетики Украины Герман Галущенко и Светлана Гринчук должны покинуть свои посты в связи с утратой доверия. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром страны Юлией Свириденко на фоне коррупционного скандала вокруг предпринимателя Тимура Миндича.

«Полагаю, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях. Это вопрос в том числе и доверия. Если есть обвинения, на них нужно отвечать», — написал он в своем телеграм-канале.

Зеленский отметил, что считает необходимой «максимальную чистоту» всех процессов в энергетической сфере, и выразил полную поддержку антикоррупционным расследованиям. Он также назвал решение о снятии глав двух ведомств с занимаемых постов «оперативным» и попросил депутатов Верховной Рады поддержать заявления Галущенко и Гринчук об отставке.

Позднее агентство УНИАН сообщило, что оба министра написали соответствующие заявления.

Президент Украины также призвал решать все подобные вопросы в юридической плоскости и назвал «ненормальным» существование в стране коррупционных схем в энергетической отрасли в ситуации частых отключений электричества.

Помимо этого, Зеленский пообещал подписать указ о введении санкций в отношении двух фигурантов антикоррупционного дела по ситуации на государственном предприятии «Энергоатом» и провести «очищение и перезагрузку» в руководстве этой организации.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о выявлении крупной коррупционной схемы в «Энергоатоме». Организатором схемы на госпредприятии следователи назвали предпринимателя и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича.

По версии следователей, группа лиц во главе с Миндичем требовала от своих контрагентов взятки в размере 10-15% от стоимости государственных контрактов. Вырученные средства легализовались через киевский офис, принадлежавший родственникам экс-депутата Андрея Деркача, который был заочно арестован по делу о государственной измене.