Украинское правительство отстранило Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции на фоне коррупционного скандала вокруг «Энергоатома». Об этом в телеграм-канале сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Решение об отстранении Галущенко было принято на внеочередном заседании кабмина. Обязанности главы ведомства будет занимать заместитель министра по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак.

Галущенко согласился с действиями правительства и сказал, что «не держится» за должность.

«Считаю, что отстранение на время расследования — это цивилизованный и правильный сценарий. Буду защищать себя в юридической плоскости и буду доказывать свою позицию», — написал он в Facebook*.

10 ноября к главе ведомства с обысками пришли детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Галущенко до июля 2025 года возглавлял Минэнерго. Также обыски были проведены у бизнесмена и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. В тот же день ведомство сообщило, что обнаружило масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом» (оператор трех украинских АЭС).

По данным НАБУ, в компании действовала преступная группировка, члены которой брали откаты от контрагентов в размере 10—15% от стоимости контрактов. Бюро отметило, что денежные средства легализовали через офис в Киеве, который принадлежал семье бывшего депутата Андрея Деркача, заочно арестованного на Украине по делу о госизмене.

*принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена