Президента Украины Владимира Зеленского могут привлечь к уголовному делу совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича и впоследствии объявить импичмент. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил политолог Дмитрий Журавлев.

«(Зеленский — прим. RTVI) может быть привлечен к этому делу, может произойти импичмент. Вопрос: есть ли силы у тех, кто может это проводить?», — отметил он.

По словам политолога, судьба украинского лидера зависит от США. Если Зеленский будет нужен Белому дому, то его «подержат» на посту главы государства, считает эксперт, в противном случае — «снесут». Второй вариант подразумевает привлечение украинского лидера к уголовному делу Миндича и дальнейший импичмент, допустил Журавлев.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило о раскрытии масштабной коррупционной схемы с участием компании «Энергоатом», которая управляла тремя украинскими АЭС. Правоохранители провели обыски у соратников Зеленского — тогдашнего министра юстиции Германа Галущенко и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. После этого Галущенко подал в отставку.

По версии следствия, организатором схемы был Миндич. Группа лиц во главе с ним требовала от своих контрагентов взятки в размере 10—15% от стоимости госконтрактов. Вырученные средства легализовались через киевский офис, принадлежавший родственникам экс-депутата Верховной рады, ныне сенатора от Астраханской области Андрея Деркача (заочно арестован на Украине по делу о госизмене).

Украинские СМИ писали, что Миндич может быть лишь «верхушкой айсберга», по их данным, не исключено появление новых имен в деле.

Сам Зеленский публично поддержал действия антикоррупционных органов и потребовал привлечь виновных к ответственности. 13 ноября он ввел персональные санкции против Тимура Миндича, который, в свою очередь, успел выехать за границу за несколько часов до проведения обыска.

19 ноября Верховная Рада Украины отправила Галущенко в отставку. За это проголосовали 323 депутата. Временно исполняющей обязанности министра юстиции стала замглавы Минюста по европейской интеграции Людмила Сугак.