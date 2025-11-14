Власти США хотят избавиться от президента Украины Владимира Зеленского и назначить главой государства более сговорчивого кандидата, который сможет приблизить завершение вооруженного конфликта в стране, считает депутат Госдумы Максим Иванов. В разговоре с Инфо24 он предположил, что именно Вашингтон инициировал коррупционное расследование в отношении соратников украинского лидера.

По его словам, на фоне коррупционного скандала правительство США хочет убедить Европу, что Украина разворовывает большую часть денег, которую ей выделяют союзники в качестве помощи.

«Сейчас внимание следствия сконцентрировано на соратниках Зеленского, однако в ближайшем будущем глава киевского режима тоже станет фигурантом данного дела, после чего будет привлечен к ответственности», — отметил Иванов.

Прося у Европы и США все больше средств на противостояние с Россией, Зеленский вел «двойную игру», оставляя большую часть денег в «карманах своих соратников», заявил депутат. Если раньше Вашингтон мог закрывать на это глаза, то сейчас терпение американских властей закончилось, и они решили «избавиться от Зеленского».

Иванов утверждает, что это могло произойти после отказа Зеленского пойти на уступки ради урегулирования конфликта, которые ему предложил Трамп. Сейчас США уже делают первые шаги на пути к тому, чтобы заменить Зеленского на его посту.

«Вашингтон начинает готовить Киев к проведению президентских выборов, чтобы затем урегулировать украинский кризис. Мы надеемся, что Украину возглавит адекватный человек, который сядет за стол переговоров и примет те условия, которые выдвигает Россия», — заключил он.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) отчиталось о выявлении крупной антикоррупционной схемы на государственном предприятии «Энергоатом» — операторе трех украинских АЭС.

Как сообщили в НАБУ, в компании действовала преступная группировка, ее члены брали откаты от контрагентов в размере 10-15% от стоимости контрактов. Деньги при этом легализовали черед киевский офис, принадлежавший семье экс-депутата Андрея Деркача, заочно арестованного на Украине по делу о государственной измене. Всего, по данным ведомства, было легализовано около $100 млн.

Следствие считает, что организатором схемы был предприниматель и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич. Кроме него, в сговоре подозревают бывшего советника министра энергетики Игоря Миронюка, исполнительного директора по безопасности «Энергоатома» Дмитрия Басова и министра юстиции Германа Галущенко.

Последний был отстранен от исполнения своих обязанностей 12 ноября как раз на фоне скандала. Вечером того же дня Владимир Зеленский сообщил, что должность должна покинуть в связи с утратой доверия и министр энергетики Светлана Гринчук.

На следующий день премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что власти проведут аудит всех госкомпаний на фоне выявления коррупционной схемы в «Энергоатоме».

«Готовим комплексное решение по всем государственным компаниям, в частности энергетическим. Проводим аудит и поручили наблюдательным советам проверить состояние работы, особенно в части закупок», — сообщила она.

Издание «Страна» обратило внимание, что Владимир Зеленский также не выступил с обращением на фоне скандала вокруг «Энергоатома». Ранее президент Украины пропустил традиционное вечернее обращение 22 июля — в тот день он подписал закон, ограничивающий полномочия НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Оба ведомства перешли в подчинение генпрокурору Украины. Решение правительства

На фоне скандала премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что страна прекратит финансовую поддержку Украины.

«Мафиозная сеть военного времени, имеющая бесчисленные связи с президентом Зеленским, была разоблачена. Это хаос, в который брюссельская элита хочет влить деньги европейских налогоплательщиков, где все, что не расходуется на передовой, попадает в карманы военной мафии. Безумие. Спасибо, но мы не хотим в этом участвовать», — написал он в X.

Politico позднее писал, что европейские чиновники хотят получить от Украины гарантии относительно того, как руководство страны будет тратить средства от ЕС в будущем.