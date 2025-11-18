Крупный коррупционный скандал, вскрывшийся в украинской энергетике, создает беспрецедентный вызов для президента Владимира Зеленского. Как сообщает The Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, этот кризис может стать для Зеленского «часом расплаты».

Согласно информации издания, в украинских политических кругах нет единого мнения: одни видят в скандале необходимость для полной перезагрузки правительства, другие — возможность для президента очистить свою команду от скомпрометированных фигур.

Сам чиновник провел мрачную аналогию, заявив, что Зеленскому предстоит выбор: либо провести болезненную «ампутацию» (расстаться с близкими союзниками), либо позволить «инфекции», то есть коррупции распространиться и привести к его политической смерти.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило о раскрытии масштабной коррупционной схемы с участием компании «Энергоатом», управляющей тремя украинскими АЭС. В рамках расследования правоохранители провели обыски, в том числе у тогдашнего министра юстиции Германа Галущенко и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. Вскоре после этого Галущенко подал в отставку.

Следствие рассматривает Тимура Миндича, в прошлом сотрудничавшего с Владимиром Зеленским, в качестве предполагаемого организатора данной схемы. Однако, как сообщала «Украинская правда», Миндич может быть лишь «верхушкой айсберга», и в деле могут всплыть новые имена. К примеру, народный депутат Ярослав Железняк заявил, что в материалах прослушки окружения Миндича фигурирует прозвище «Али-Баба», которым, по его данным, обозначают руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Со своей стороны, президент Зеленский публично поддержал действия антикоррупционных органов и потребовал привлечь виновных к ответственности. 13 ноября он ввел персональные санкции против Тимура Миндича, который, как выяснилось, успел выехать за границу за несколько часов до проведения обыска.

При этом источники издания склоняются к тому, что Зеленский, поглощенный военными вопросами, мог не быть в курсе деталей коррупционной схемы с откатами в «Энергоатоме».

Однако сам факт участия его ближайшего окружения (в деле фигурируют бывший министр юстиции Герман Галущенко и соратник Зеленского Тимур Миндич) создает для него крайне опасную ситуацию. Сотрудник украинской разведки не преуменьшает масштабов угрозы, называя ее «ударом масштабов атомной бомбы».

Последствия этого дела, как пишет Economist, носят двойной разрушительный характер для Украины: внутри страны скандал может подорвать доверие граждан и привести к дезертирству из армии, а на международной арене — осложнить получение критически важной помощи.