Жители Киева вторую субботу подряд выходят на площадь Независимости (майдан Незалежности) с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского и ареста главы его офиса Андрея Ермака. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Протестующие намерены выходить на Майдан каждую субботу, пока Ермак, по их словам, «не окажется за решеткой». По данным «Страны», на площади собрались несколько десятков человек.

Организатор акций Мария Барабаш заявила, что Украине нужны «люди, которые не замазаны в коррупции», и призвала собравшихся «не молчать».

«Только наша активность может что-то изменить. Почему в Европе такой уровень жизни? Потому что они не молчат. Потому что если там любой чиновник выйдет и что-то сделает, сразу люди выйдут и его снесут, и он в тот же день подаст отставку. У нас такого нет», — сказала она.

Активистка напомнила о громком коррупционном скандале, который разразился при бывшем президенте Украины Петре Порошенко и касался его близкого соратника Олега Свинарчука (Гладковского).

«У Зеленского это [бизнесмен, совладелец студии «Квартал 95″ Тимур] Миндич, у Порошенко это свинарчуки. И никто не сидит — ни свинарчуки, никто», — отметила выступающая.

Предыдущая акция протеста прошла в центре Киева 15 ноября. Участники держали плакаты с лозунгами «Зеленский — преступник», «Президента в отставку», «Нет коррупции», писала «Страна».

Мария Барабаш объяснила «24 каналу», что ее соратники требуют освобождения арестованного детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслана Магомедрасулова, который участвовал в раскрытии коррупционной схемы в энергетике с участием Тимура Миндича. Митингующие также требовали экстрадировать на Украину бежавшего за границу Миндича и отменить возможность внесения денежных залогов за фигурантов дел о коррупции.

Протесты в родном городе Зеленского

Еще одна акция протеста прошла 22 ноября в Кривом Роге — родном городе Владимира Зеленского. Как сообщает телеканал «Первый Криворожский», местные жители пришли к зданию горисполкома из-за регулярных отключений света «по несправедливым графикам».

Власти предложили участникам акции оставить свои претензии в письменном виде, но те отказались и перекрыли проезжую часть. В результате было парализовано движение троллейбусов, между протестующими и водителями возникли конфликты, сообщает телеграм-канал «Свои. Кривой Рог».

Демонстранты заявили, что «не нуждаются в праздничных украшениях и новогодней елке, которую в этом году решили установить в городе, а хотят света в домах и справедливости», передает «Первый Криворожский».

К протестующим вышли глава городского департамента развития инфраструктуры Иван Карий и представитель крупнейшей частной энергетической компании ДТЭК Сергей Костюк. Карий заявил, что «ни в одном городе Украины городская власть никак не влияет на отключения»: их объемы зависят от «Укрэнерго».

«К сожалению, предотвратить отключения по графикам нет возможности, потому что лимиты энергосистемы, передачи электроэнергии зависят от состояния магистральных сетей, которые сейчас находятся под обстрелами», — пояснил Костюк.

В результате часть протестующих написала заявления в исполком, после чего участники акции разошлись.

21 ноября премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что продолжительность отключений электроэнергии по графикам в ближайшее время может сократиться.

Коррупционный скандал на Украине

10 ноября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) отчитались о проведении на Украине масштабной операции «Мидас» по раскрытию коррупции в энергетической сфере. Расследование, которое продолжалось 15 месяцев, включает 1 тыс. часов аудиозаписей.

По данным ведомств, участники махинаций построили «масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора», в частности на «Энергоатом».

«Фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн осуществлялось не официальными чиновниками, а посторонними лицами, не имевшими никаких формальных полномочий, но взявшими на себя роль “смотрящих”», — заявили в НАБУ.

Руководителем преступной организации ведомство назвало «Карлсона»: под такой кличкой на аудиозаписях фигурирует бывший бизнес-партнер Зеленского, совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич. По данным НАБУ, он контролировал работу «прачечной», где отмывались полученные преступным путем средства.

Миндич покинул Украину за несколько часов до проведения у него обыска. 22 ноября стало известно, что бизнесмен объявлен в розыск.

Зеленский 21 ноября заявил на встрече с представителями парламентской фракции «Слуга народа», что «не имел представления» о происходящем за его спиной.

В расследовании НАБУ и САП также фигурируют экс-глава Минюста Украины Герман Галущенко (на записях — «Профессор»), отправленный в отставку на фоне скандала, бывший вице-премьер Алексей Чернышов («Че Гевара»), исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов («Тенор») и другие.

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк утверждает, что к коррупционным схемам в энергетике также причастен глава офиса президента Украины Андрей Ермак, который фигурирует на «пленках Миндича» под кличкой «Али-Баба».

Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия при поддержке руководителя Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова и первого вице-премьера Михаила Федорова потребовал от Зеленского уволить Ермака, но президент отказался.

По версии САП, под влиянием Миндича оказался также секретарь СНБО, экс-глава Минобороны Украины Рустем Умеров. Сам Умеров назвал попытки связать его работу на посту министра с чьим-либо влиянием «безосновательными».

22 ноября Зеленский назначил Ермака главой украинской делегации на переговорах с США и партнерами о параметрах мирного соглашения. В состав группы также вошли Умеров и Буданов.