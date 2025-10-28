Украинская компания по производству беспилотников и дальнобойных ракет «Фламинго» Fire Point до начала военных действий была кастинговым агентством для кино- и телепроектов, в том числе с участием Владимира Зеленского. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на регистрационные документы компании.

Владелец Fire Point Егор Скалига также возглавляет компанию At Point, которая занимается поиском локаций для съемок. В частности она работала в этой области над фильмом 2016 году «Восемь лучших свиданий» с Зеленским в главной роли. На счету компании также десятки других проектов, не связанных с кинокарьерой президента Украины, отмечает NYT.

Технический директор Fire Point Ирина Терех ранее руководила компанией по производству бетонной садовой мебели.

Сейчас Fire Point является одним из крупнейших подрядчиков ВСУ. По словам ее руководителей, сумма контрактов, полученных фирмой в 2025 году, составила $1 млрд. Газета отмечает, что это около 10% расходов Украины на оборонные закупки. При этом, по данным аудита, деньги выделяются несмотря на то, что Fire Point уклонилась от обязательного согласования цен при заключении контракта.

Компания производит свои беспилотники примерно на 30 секретных объектах. Основной продукт компании — ударный дрон самолетного типа FP-1, способный преодолевать более 2 тыс. км и нести боевой заряд весом около 60 кг.

Fire Point использует для производства беспилотников дешевые материалы — пенополистирол, фанеру, пластик и разновидность углеродного волокна для гоночных велосипедов. Руководство компании утверждает, что 60% ударов по территории России наносятся дронами производства Fire Point, пишет издание.

Расследование НАБУ

Компания не была широко известна до августа, когда власти Украины сообщили о запуске производства в стране дальнобойных ракет «Фламинго». Владимир Зеленский заявил, что дальность их действия составляет 3 тыс. км, а массовое производство начнется в конце 2025 ― начале 2026 года.

Представитель Fire Point в разговоре с «Укринформом» утверждал, что «Фламинго» лучше американских «Томагавков». Он также отметил, что это «не прототип, а полностью украинское производство».

Эксперты и СМИ в свою очередь указывали, что «Фламинго» напоминает британскую крылатую ракету FP-5, разработанную компанией Milanion Group и представленную в феврале на выставке IDEX-2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Лондон просто выдает их за украинскую разработку, чтобы еще глубже не увязнуть в конфликте, превратившись из подстрекателя в полноценного участника боевых действий», — заявил RTVI первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

В конце августа издание Kyiv Independent сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит расследование в отношении Fire Point из-за предполагаемого завышения сумм госконтрактов. Источники издания также заявили, что конечным бенефициаром компании якобы является Тимур Миндич — совладелец основанной Зеленским киностудии «Квартал 95».

Адвокат Миндича заявил, что не обладает информацией о связи бизнесмена с Fire Point. Kyiv Independent отмечало, что «очевидных связей» между компанией и Миндичем нет.

Пресс-служба НАБУ после выхода публикации заявила, что ведомство не проводит расследование относительно ракеты «Фламинго». При этом антикоррупционное бюро не подтвердило и не опровергло данные о расследовании в отношении компании в целом.