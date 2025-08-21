Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дальнобойная крылатая ракета «Фламинго» может лететь на расстояние 3 тыс. км. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с RTVI выразил уверенность, что производство этих ракет будет уничтожено российскими точечными ударами.

«Нет никаких ракет «Фламинго», есть британские F-5, произведенные компанией Milanion и даже представленные уже на выставке вооружений в ОАЭ. Лондон просто выдает их за украинскую разработку, чтобы еще глубже не увязнуть в конфликте, превратившись из подстрекателя в полноценного участника боевых действий. Прежде так уже делал Берлин, замаскировав поставки своих Taurus под совместное с Киевом ракетное производство. К слову, вся цепочка не так давно была уничтожена российскими точечными ударами, даже те ее части, что ВСУ спешно пытались эвакуировать на запад страны. Ровно то же самое произойдет и с новоявленными «Фламинго». Уверен, что нам уже известны и координаты арсеналов, где они находятся, и маршруты, которыми их везут на Украину из Великобритании», — заявил депутат.

Коллега Журавлева по оборонному комитету Думы Виктор Соболев считает, что у России нет повода для опасений из-за возможных атак по ее территории ракетами «Фламинго». «Опасаться нам не надо. Нам нужно делать все, чтобы выполнить задачи специальной военной операции как можно быстрее», — сказал депутат RTVI.

«Мы наносим все время удары по их заводам, арсеналам, складам и так далее. Что он [Зеленский] там запустит? Ну, ему важно и в глазах партнеров, и в глазах народа, который еще ему верит — я не знаю, кто там, сколько ему верит в процентном отношении, — важно, чтобы война продолжалась бесконечно. Если война закончится, он немедленно исчезнет с арены, и в случае выборов в любом случае. Но его могут и судить за те все злодеяния, которые он сотворил, прежде всего, для народа, который живет на Украине. Поэтому он все делает и любые его заявления направлены на то, чтобы война продолжалась, продолжалась и продолжалась. Человек делает все, чтобы война продолжалась бесконечно», — заявил Соболев.

Что известно об украинской ракете «Фламинго»

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль 18 августа сообщил, что в стране запустили производство «Фламинго». В тот же день украинское издание «Зеркало недели» опубликовало видео испытаний этих ракет, которые, как утверждается, прошли несколько месяцев назад.

По словам Зеленского, применять «Фламинго» сотнями пока нет возможности.

«К декабрю у нас появится их больше. И к концу декабря или в январе-феврале должно быть массовое производство», — заявил украинский президент, передает «РБК-Украина».

Среди известных характеристик «Фламинго» указывается вес боевой части — более тонны. Ракета, как утверждается, снабжена защитой от средств радиоэлектронной борьбы.

Одним из первых о «Фламинго» сообщил фотограф Associated Press (AP) Ефрем Лукацкий, опубликовав фото, сделанное на одном из секретных заводов разработчика ракеты, компании Fire Point. На снимке можно увидеть две крылатые ракеты на транспортных трейлерах.

Представитель Fire Point заявил «Укринформу», что «Фламинго» лучше американских «Томагавков».

«„Томагавки“, во-первых, устаревшие, во-вторых, они по техническим характеристикам уже гораздо хуже. У них абсолютно все хуже, чем у сегодняшних „Фламинго“. В-третьих, они в пять, кажется, раз дороже, без транспортировки и средств доставки», — сказал он.

Говоря он «Фламинго» представитель Fire Point отметил, что речь идет об их полноценном серийном выпуске. «Это не прототип, а полностью украинское производство», — добавил он.

По словам руководителя производства Fire Point Ирины Терех, завод производит примерно одну «Фламинго» в день. К октябрю там рассчитывают нарастить мощности до семи штук в день.

По данным украинского портала «Мiлiтарний», Fire Point разработала и производит ударные дроны FP-1 дальностью до 1,6 тыс. км.

Схожесть «Фламинго» и FP-5

Как пишет украинское издание Defence Express, «Фламинго» напоминает крылатую ракету FP-5 от Milanion Group (представлена в ОАЭ и Великобритании). Модель этой ракеты в феврале компания показывала на выставке IDEX-2025 в ОАЭ.

Как утверждалось, FP-5 — тяжелая крылатая ракета, ее дальность оценивается до 3 тыс. км, а высота полета — до 5 тыс. м (эти характеристики аналогичны, что указывало AP для «Фламинго»).

Среди других характеристик FP-5 были заявлены:

время нахождения ракеты в воздухе — более четырех часов,

масса боевой части — 1 т,

максимальная скорость полета — 950 км/ч (крейсерская скорость — 850—900 км/ч),

размах крыла — 6 м,

максимальная взлетная масса — 6 т.

«Крылатая ракета наземного базирования Milanion FP-5 — это беспилотная авиационная система, предназначенная для доставки боевых нагрузок (1000 кг) для поражения наземных целей с фиксированными топографическими координатами на расстояниях до 3 тыс. км, как днем, так и ночью, в условиях активных радиопомех», — говорится в описании ракеты.

В комплектацию системы FP-5, помимо самой ракеты, входит твердотопливный ракетный двигатель, наземная станция управления, комплект для транспортировки, пусковое оборудование и запасные части, пишет портал Army Recognition. В то же время ракета требует достаточно много времени для запуска — от 20 до 40 минут. Обозреватели Defense Express объясняют желанием Milanion Group удешевить производство, отмечая, что концептуально FP-5 сделана «максимально простой». «Это соответствует цене, простоте и темпам производства», — говорится в статье.

Milanion Group сотрудничает с Украиной по меньшей мере с 2021 года. Компания поставляла в страну роботизированные наземные восьмиколесные платформы AGEMA UGV 8×8. Впоследствии ВСУ использовали их в зоне российско-украинского конфликта для доставки боеприпасов и эвакуации. Кроме того, британское подразделение Milanion Group поставляет в ВСУ самоходные 120-миллиметровые минометы Alakran на шасси бронемашины VAMTAC.

Угроза для объектов «в самом глубоком тылу вплоть до Екатеринбурга»

Российские военные блогеры и эксперты настороженно отнеслись к заявлениям украинской стороны о начале производства ракет «Фламинго».

«Ракета британская, и ее показали не просто так, а перед фактическим применением, которое обязательно будет. И нам следует готовиться к этому. Заявленная дальность в 3000 км может быть пиар-ходом, но даже расстояние в 1000-2000 км создает угрозу для наших объектов в самом глубоком тылу вплоть до Екатеринбурга», — пишет телеграм-канал «Архангел спецназа».

«Рыбарь» предостерег от «ухмылок» по поводу «Фламинго».

«Сами по себе эти ракеты — это подтверждение новых тенденций в разработке дальнобойного вооружения. Безусловно, Storm Shadow или Taurus — это опасные крылатые ракеты, но они очень дорогие. А FP-5 — это более дешевые варианты, которые можно производить массово. При этом запускать их будут с наземных установок. По этой причине появление этих крылатых ракет у ВСУ следует ожидать в ближайшей перспективе. И ухмылки по поводу того, что на Украине их представляют как собственные, в данном случае неуместны. Это оружие, которое появится у противника и которым он сможет наносить удары по нашим войскам», — подчеркивается в публикации телеграм-канала.

«Рыбарь» отметил, что с начала военной операции анонсировалось множество «украинских разработок», которые до этого наблюдались в армиях НАТО. В качестве примера канал назвал основанный на британской разработке безэкипажный катер типа «глайдер», который ВСУ использовали в Черном море.

«То же самое можно сказать и о беспилотных летательных аппаратах, и ракетном вооружении. Те же БЛА «Лютый» — это наработки западных инженеров. РСЗО «Ольха» прошла углубленную модернизацию с помощью немецких специалистов. Поэтому сценарий, в рамках которого украинские власти представляют западные разработки как свои, уже давно обкатан. Для Запада это идеальная возможность испытать в реальном бою идеи, при этом не беспокоясь насчет возможных политических издержек», — указывает «Рыбарь».

Телеграм-канал «Военная хроника» расценил производство ракет «Фламинго» как попытку «компенсировать снижение потоков Storm Shadow и SCALP за счет изделий «второго эшелона» — более дешевых и примитивных».

«В военном отношении такие ракеты не дают ВСУ возможности изменить расстановку сил на фронте. Их функция иная: нанесение ударов по гражданской инфраструктуре, создание картинок для информационного поля и постоянное психологическое давление на российское общество», — пишет канал.

У Украины нет производственных мощностей для производства ракет «Фламинго» в количестве, которого будет достаточно для того, чтобы повлиять на соотношение сил в зоне СВО, заявил «Ленте.ру» полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его оценке, Киеву нужно создать хотя бы 500 таких ракет, чтобы оказывать влияние на ситуацию на поле боя.

«Я полагаю, что мощности, которыми сегодня располагает Украина, не позволят ей массово оснастить войска этими системами», — сказал Матвийчук, выразив уверенность, что Россия не позволит развернуть массовое производство «Фламинго» на украинской территории.