Украина испытала и осуществила успешное боевое применение ракеты «Длинный Нептун», дальность действия которой составляет 1 тыс. км, заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Сегодня были доклады по нашей ракетной программе. Имеем существенные результаты. «Длинный Нептун» прошел испытание и успешное боевое применение. Новая украинская ракета, точный удар. Дистанция — тысяча километров. Спасибо нашим украинским разработчикам, производителям и военным», — говорится в заявлении главы государства в телеграм-канале.

Других подробностей о применении дальнобойной ракеты и ее характеристиках Зеленский не привел.

Как пишет портал «Военное обозрение», «Длинный Нептун» сконструирован на основе противокорабельной ракеты «Нептун». Минобороны России впервые сообщило о перехвате украинского «Нептуна» в августе 2023 года.

«Нептун» (Р-360 «Нептун») — дозвуковая маловысотная противокорабельная крылатая ракета и одноименный ракетный комплекс. Ракета разработана киевским КБ «Луч» на основе советской ракеты Х-35. Она предназначена для поражения кораблей, а также наземных целей. Может запускаться с кораблей, авиации и наземных пусковых установок. Дальность действия «Нептуна» — до 300 км. Ракетный комплекс с противокорабельными ракетами Р-360 «Нептун» предназначен для поражения боевых кораблей, действующих как самостоятельно, так и в составе групп. Источник издания «Украинская правда» утверждал, что первое боевое применение комплекса состоялось в первые дни военной операции на Украине.

Если появление «Длинного Нептуна» в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) соответствует действительности, перед расчетами российской системы противовоздушной обороны встают дополнительные вызовы, предполагает «Военное обозрение».

«Нельзя сказать, что появление «Длинного Нептуна» может стать серьезной проблемой для российской ПВО, но нагрузка на нее увеличится вне всяких сомнений», — отмечается в статье.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия может применить «Орешник», если ВСУ будут использовать «Длинный Нептун».

«Кроме того, у нас самая лучшая система ПВО в мире. Это признано всеми. [Если они применят ракету], то поднимется шум, а бои продлятся», — сказал депутат в разговоре с «Лентой.ру».

Об испытаниях на Украине собственной крылатой ракеты с дальностью свыше 1 тыс. км в 2019 году сообщал тогдашний украинский президент Петр Порошенко. Он отмечал, что в 1990-е годы после «сдачи» крылатых ракет в стране осталось мало специалистов, способных их применять, в связи с чем обучение возобновили.

В феврале 2025 года на Украине представили ракету-дрон «Трембита». Она, как утверждается, может преодолевать расстояние в 200 км.