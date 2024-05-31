Украинская ракета «Нептун» по своим характеристикам похожа на западные аналоги, которые находятся на вооружении Украины. Об этом рассказал «Ленте.ру» полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его словам, «Нептун» предназначен для обороны морских побережий и уничтожения морских целей, но после некоторых доработок она «спокойно может применяться и по наземным объектам». Эксперт предположил, что ВСУ стали активнее использовать эти ракеты при атаках на Россию из-за недостатка крылатых ракет наземного базирования.

Матвийчук добавил, что «Нептун» по характеристикам похож на ракеты с дальностью стрельбы 250-300 км, которые страны Запада поставляют Украине. В то же время российские системы противовоздушной обороны могут отследить и уничтожить «все, что есть на вооружении ВСУ», заверил полковник в отставке.

В ночь на 31 мая российские средства ПВО сбили над Кубанью пять противокорабельных ракет «Нептун» и 29 дронов, сообщило Минобороны. После атаки БПЛА на нефтебазе в Темрюкском районе региона произошел пожар, два сотрудника предприятия пострадали.