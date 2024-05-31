В нескольких муниципалитетах Краснодарского края отражена массированная атака дронов, сообщил в телегам-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, в Темрюкском районе от воздушного удара пострадала нефтебаза, есть пострадавшие.

«Сразу в нескольких муниципалитетах края этой ночью отражена массированная атака беспилотников. Все они подавлены силами ПВО. В Новороссийске специальные службы ведут обследование территории и поиск упавших аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал Кондратьев.

При этом губернатор отметил, что в Темрюкском районе от воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы.

«Повреждены и горят 3 цистерны с нефтепродуктами. Сейчас идет ликвидация возгорания. По моему поручению на место происшествия выехал глава района Федор Бабенков. Пожару присвоена высокая категория сложности. К сожалению, есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь. Остальные сотрудники эвакуированы», — сообщил он.

Точное число пострадавших глава региона не назвал.

По данным на 6:10 мск, пожар на нефтебазе ликвидирован. Глава Темрюкского района Федор Бабенков уточнил, что в результате ЧП пострадали два сотрудника нефтебазы.

«Медики зафиксировали у мужчин не тяжелые травмы, их здоровью ничего не угрожает», — отметил он.