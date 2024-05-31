В нескольких муниципалитетах Краснодарского края отражена массированная атака дронов, сообщил в телегам-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, в Темрюкском районе от воздушного удара пострадала нефтебаза, есть пострадавшие.
«Сразу в нескольких муниципалитетах края этой ночью отражена массированная атака беспилотников. Все они подавлены силами ПВО. В Новороссийске специальные службы ведут обследование территории и поиск упавших аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал Кондратьев.
При этом губернатор отметил, что в Темрюкском районе от воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы.
«Повреждены и горят 3 цистерны с нефтепродуктами. Сейчас идет ликвидация возгорания. По моему поручению на место происшествия выехал глава района Федор Бабенков. Пожару присвоена высокая категория сложности. К сожалению, есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь. Остальные сотрудники эвакуированы», — сообщил он.
Точное число пострадавших глава региона не назвал.
По данным на 6:10 мск, пожар на нефтебазе ликвидирован. Глава Темрюкского района Федор Бабенков уточнил, что в результате ЧП пострадали два сотрудника нефтебазы.
«Медики зафиксировали у мужчин не тяжелые травмы, их здоровью ничего не угрожает», — отметил он.
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- 17 марта Славянский НПЗ также атаковали дроны. Тогда оперштаб региона сообщил, что в момент атаки погиб один человек, предварительная причина смерти — сердечный приступ.
- 3 мая 2023 года в поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами после падения беспилотника. Площадь возгорания составляла 1,2 тыс. кв. м.