Минобороны России показало, какие регионы страны могут оказаться подвергнуты обстрелу западными дальнобойными ракетами со стороны Украины. Соответствующая инфографика была представлена на слайде, который демонстрировался в ходе брифинга главы Генштаба Вооруженных сил Валерия Герасимова для иностранных военных атташе. Видеозапись брифинга опубликовал официальный телеграм-канал Минобороны.

«Очередным витком эскалации на Украине явилось санкционированное США и их союзниками по НАТО применение своих систем оружия большой дальности по территории в глубине Российской Федерации. По сути, США разрешили сами себе применять эти системы по территории России», — заявил в ходе брифинга Герасимов.

На этих словах военным атташе показали инфографику, из которой следует, что не менее 15 регионов России попадают в зону поражения ракет ATACMS, Storm Shadow, Scalp-EG и AASM-250 HAMMER.

В радиус поражения ракет AASM-250 HAMMER, который составляет около 60 км, были включены:

— Донецкая Народная Республика (ДНР),

— Луганская Народная Республика (ЛНР),

— Херсонская область,

— Запорожская область,

— Брянская область,

— Курская область,

— Белгородская область.

В радиус поражения ракет ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG, который составляет до 300 км, были включены:

— Республика Крым,

— Орловская область,

— Воронежская область,

— Краснодарский край,

— Волгоградская область,

— Тамбовская область,

— Смоленская область,

— Калужская область.

«Вооруженные силы Украины самостоятельно не имеют возможности вводить данные космической разведки, обеспечить подготовку летных заданий для ракет. Фактически, США после ударов по территории России стали непосредственными участниками конфликта, что означает его эскалацию», — отметил Герасимов.

Из инфографики, продемонстрированной на слайде Минобороны, также следует, что ряд регионов Северо-Кавказского, Южного и Приволжского федеральных округов, попадают в зону досягаемости беспилотника Tekever AR3, чья дальность полета составляет до 1 тыс. км.

Глава Генштаба также назвал испытание новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник» по одному из объектов военно-промышленного комплекса Украины ответом на применение американских и британских ракет по территории Брянской и Курской областей 21 ноября.

«В дальнейшем будем реагировать на подобные действия исходя из оценок угроз безопасности», — добавил Герасимов.