Глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак предпринимал попытки организовать личную встречу с бывшим главнокомандующим Вооруженными Силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным, который сейчас занимает должность посла в Великобритании. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на анонимный источник, близкий к украинскому дипломату.

Как пишет издание, мотивацией Ермака для организации этой встречи было желание укрепить свои собственные позиции в правительстве, заручившись поддержкой популярного в народе экс-главкома. Однако Залужный, по имеющимся сведениям, отклонил это предложение и отказался от встречи.

Эта ситуация развивается на фоне растущего давления на Андрея Ермака. Как ранее писало издание The Economist, его отставка становится неизбежной в условиях коррупционного скандала, но только в том случае, если президент Украины Владимир Зеленский решится на реальные изменения в сложившейся системе власти. О том, что глава государства может отправить Ермака в отставку уже 20 ноября, заявлял народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

FT, в свою очередь, отмечает, что Зеленскому необходимо кардинально пересмотреть свой подход к управлению страной. Издание рекомендует президенту допустить в правительство команду реформаторов, начать конструктивное сотрудничество с оппозицией и прекратить оказывать давление на независимые средства массовой информации.

Кроме того, газета называет отставку руководителя Офиса президента Андрея Ермака неизбежным шагом, если Зеленский всерьез намерен перестроить систему власти и очистить ее от сотрудников и советников, которых заподозрили в злоупотреблениях.

Прямые обвинения в адрес Ермака прозвучали от украинского депутата Ярослава Железняка. Он публично обвинил главу ОПУ в причастности к коррупционным схемам в энергетической отрасли. В своем обращении, опубликованном на YouTube, парламентарий заявил, что в материалах прослушки Ермак фигурирует под кодовой кличкой «Али-Баба», которая была образована от его инициалов — Андрей Борисович (АБ).

По утверждению Железняка, Ермак не только был в курсе коррупционных схем, но и лично координировал действия по ограничению полномочий украинских антикоррупционных органов. Эти громкие заявления прозвучали на фоне продолжающегося скандала в энергетическом секторе Украины.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября сообщило о раскрытии масштабной преступной группы в компании «Энергоатом». По данным следствия, ее участники систематически получали откаты в размере 10-15% от суммы заключаемых контрактов.

Согласно информации «РБК-Украина», к схеме были причастны соратник президента Тимур Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите «Энергоатома» Дмитрий Басов и занимавший на тот момент пост министра юстиции Герман Галущенко.

По версии следствия, участники группы передали бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову, известному под псевдонимом «Че Гевара», $1,2 млн и около €100 тыс. наличными.

Миндичу уже предъявлено официальное обвинение в создании преступной организации, отмывании денег и незаконном влиянии на чиновников. Следствие утверждает, что он использовал дружеские отношения с Зеленским для незаконного обогащения в энергетике. В материалах этого дела также фигурирует министр обороны Рустем Умеров, которому вменяют содействие в получении денежных средств.