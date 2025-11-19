Соратники президента Украины Владимира Зеленского, вовлеченные в разворачивающийся вокруг него крупный коррупционный скандал, могли устранить министра энергетики Светлану Гринчук как ненужного свидетеля, заявил Инфо24 экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Ранее о том, что Гринчук могла покинуть Украину из-за причастности к коррупционному скандалу, сообщила в своем телеграм-канале нардеп Верховной рады Марьяна Безуглая. До этого стало известно, что в страну отказался возвращаться секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

По поводу исчезновения главы Минэнерго Олейник выдвинул три версии:

она может по-прежнему находиться на Украине и «где-то прятаться»,

она могла выехать за границу, а «подельники Зеленского» помогли ей в этом, поскольку в противном случае она могла бы «расколоться и сдать всю шайку»,

«члены этой банды её убрали как ненужного свидетеля».

Со ссылкой на свои собственные источники Олейник рассказал, что при появлении первых официальных подозреваемых по коррупционному делу Гринчук заявила о своем нежелании молчать и скрывать известные ей подробности. «Она выполняла роль зиц-председателя в Минэнерго и получала крохи от коррупционных схем», — утверждает экс-нардеп.

По словам Олейника, бегство близких соратников Зеленского предсказуемо и свидетельствует о деградации действующего политического режима, а также предвещает его скорый крах. При этом бывший депутат Рады убежден, что участники коррупционного скандала все равно не смогут уклониться от ответственности и суда.

«Они пришли к власти не для того, чтобы строить нормальное государство, а чтобы превратить Украину в военный полигон и заниматься мародёрством. <…> Процесс запущен, поэтому Зеленского и его подельников уже ничего не спасет», — резюмировал Олейник.

Ранее Гринчук по требованию Зеленского написала заявление об отставке с формулировкой об утрате доверия. Аналогичным образом поступил глава Министерства юстиции Украины Герман Галущенко. Сегодня постановление об отставке обоих этих министров приняла Верховная рада.

Что известно о коррупционном скандале на Украине

Следователи независимого Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) 10 ноября провели обыски у главы Минюста Галущенко. Ведомство уточнило, что действует в рамках расследования крупной коррупционной схемы, реализованной в «Энергоатоме». Ее организатором НАБУ считает бизнесмена и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, которого украинские СМИ называют «кошельком Зеленского».

Следователи полагают, что группа лиц во главе с Миндичем вымогала у контрагентов «Энергоатома» по 10-15% от стоимости контрактов и отмывала эти деньги через киевский офис родственников бывшего депутата Андрея Деркача. Сам он заочно арестован по делу о госизмене.

На следующий день после обыска у Галущенко были задержаны пятеро предполагаемых фигурантов того же коррупционного дела. Еще семерым объявили о подозрении. На суде прокурор заявил, что Миндич влиял на Галущенко и Умерова, когда тот руководил министерством обороны. По словам гособвинителя, бизнесмен воспользовался «наличием дружеских отношений с президентом Украины и связями с действующими и бывшими должностными лицами», чтобы «незаконно обогатиться, организовывая преступления в разных сферах экономики Украины».