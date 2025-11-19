Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Украины Германа Галущенко, «за» было подано 323 голоса, выступивших «против» и воздержавшихся не было, 15 нардепов не принимали участия в голосовании. Эти данные на табло в зале заседаний показал телеграм-канал местного издания «Страна».

Неделей ранее, 12 ноября, правительство страны на внеочередном заседании отстранило Галущенко от исполнения обязанностей на фоне масштабного коррупционного скандала вокруг «Энергоатома». Тот назвал свое отстранение на время расследования «цивилизованным и правильным сценарием» и заявил, что будет защищать себя и доказывать свою позицию юридическим путем.

Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский заявил после встречи с премьером Юлией Свириденко, что в связи со скандалом главы Минюста и Минэнерго Герман Галущенко и Светлана Гринчук должны уйти в отставку в результате утраты доверия.

«Полагаю, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях. Это вопрос в том числе и доверия. Если есть обвинения, на них нужно отвечать», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Тогда же оба министра написали заявления об увольнении.

Рада пыталась уволить Галущенко и Гринчук во вторник, 18 ноября, но депутаты от партии экс-президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность» сорвали заседание, заблокировав трибуну.

В среду, 19 ноября, депутаты вызвали в парламент Галущенко, Гринчук и Свириденко, а также секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова, который находится в заграничной командировке и должен вернуться ориентировочно 20 ноября, сообщает УНИАН.

В результате никто из вызванных на заседание не явился. Вместо главы правительства, которая участвует в переговорах с Международным валютным фондом, в Раду приехал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка. Он и представил проект постановления об увольнении Галущенко.

«Причиной внесения премьер-министром представления на увольнение, безусловно, является публичный резонанс, связанный с продолжающимися расследованиями», — заявил он (цитата по «Укрiнформ»).

Галущенко занимал должность министра юстиции с июля 2025 года. До этого, с 2021 года, он работал министром энергетики.

Коррупционный скандал

10 ноября к главе Минюста пришли с обысками следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Ведомство сообщило о выявлении крупной коррупционной схемы в «Энергоатоме». Ее организатором назвали предпринимателя и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. По версии следователей, группа лиц во главе с Миндичем требовала от контрагентов «Энергоатома» взятки в размере 10-15% от стоимости контрактов. Затем эти средства отмывались через киевский офис, принадлежавший родственникам экс-депутата Андрея Деркача, который был заочно арестован по делу о государственной измене.

11 ноября правоохранители в рамках расследования задержали пятерых человек и еще семерым сообщили о подозрении. На суде об избрании меры пресечения одному из задержанных прокурор заявил, что Миндич оказывал влияние на министра энергетики Галущенко и на Умерова, который тогда возглавлял Минобороны.

По словам прокурора, которые цитирует «Громадське», Миндич «решил незаконно обогатиться, организовывая преступления в разных сферах экономики Украины», пользуясь «наличием дружеских отношений с президентом Украины и связями с действующими и бывшими должностными лицами».