Телеведущий Такер Карлсон обвинил американскую газету The Wall Street Journal (WSJ) в сокрытии информации о коррупционной деятельности главы Офиса президента Украины (ОПУ) Андрея Ермака. Об этом он написал в соцсети X.

По словам Карлсона, Ермак присвоил «сотни миллионов долларов американской помощи», которая предназначалась Украине. Он отметил, что WSJ уже несколько месяцев не публикует статью с подробным описанием коррупционных махинаций высокопоставленного украинского чиновника.

Телеведущий выразил уверенность в том, что данные о коррупции Ермака утаиваются редакцией газеты из-за надежды ее владельцев на срыв мирного урегулирования украинского конфликта под эгидой президента США Дональда Трампа.

«Владельцы Wall Street Journal не хотят мира с Россией. Они хотят войны», — утверждает Такер Карлсон.

Телеведущий напомнил, что редакция WSJ критиковала администрацию Трампа за продвижение мирного соглашения, и назвал это «настоящей коррупцией». По его словам, так поступают «разведывательные агентства», а не новостные.

Ранее жители Киева собрались на площади Независимости, требуя отставки президента Украины Владимира Зеленского и ареста Ермака. Организатор акции Мария Барабаш заявила, что во власти нужны люди, «не замешанные в коррупции».

10 ноября стало известно о разоблачении крупной коррупционной схемы в украинской энергетике. Согласно информации независимого Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), дело касается деятельности «Энергоатома».

В НАБУ отметили, что фактическое руководство стратегическим предприятием осуществлялось посторонними лицами, а не официальными руководителями. В ведомстве заявили, что во главе преступной структуры стоял бывший бизнес-партнер Зеленского, совладелец «Квартала 95» Тимур Миндич, покинувший Украину и объявленный в розыск.

Кроме него, в материалах расследования фигурируют экс-глава Минюста Украины Герман Галущенко, бывший вице-премьер Алексей Чернышов, а также исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов и другие лица. Зеленский, выступая на встрече с членами парламентской фракции «Слуга народа», заявил, что «не был осведомлен» об этом.

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк утверждает, что к коррупционным схемам в энергетической сфере может быть причастен и Ермак, однако Зеленский отказался его увольнять.

22 ноября украинский лидер назначил Ермака руководителем украинской делегации на переговорах с США и союзниками по подготовке плана урегулирования конфликта.