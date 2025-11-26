В Абу-Даби 25 ноября прошла встреча между представителями спецслужб России и Украины, мирный план по урегулированию российско-украинского конфликта в ходе переговоров не обсуждался. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Кто участвовал в переговорах в Абу-Даби

Ушаков опроверг сообщения СМИ о том, что российскую делегацию в Абу-Даби представлял директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Как рассказал помощник президента, со стороны России в переговорах приняли участие «представители соответствующих служб более низкого уровня», которые занимаются «сложными, щепетильными» практическими вопросами.

В ходе этой встречи «оказался и рояль в кустах», рассказал помощник главы государства. Он пояснил, что речь идет о новом представителе США, который сейчас «занимается украинским досье».

«Он там тоже появился и имел там встречу, как я понимаю, с украинскими представителями (наверно, это было договорено заранее) и также встретился и с нашими представителями совершенно неожиданно. Вот что там произошло, в этом великом городе Абу-Даби».

Американскую делегацию в Абу-Даби возглавил министр армии США Дэн Дрисколл. По данным Politico, он привез на переговоры измененную и сокращенную версию мирного соглашения, согласованную после переговоров США и Украины в Женеве 23 ноября.

Что обсуждалось в Абу-Даби

Представители российских и украинских спецслужб периодически встречаются и обсуждают «весьма щепетильные» вопросы, в том числе касающихся обмена пленными, пояснил Ушаков.

По словам помощника президента, мирный план в Абу-Даби не обсуждался.

«Мирный план вообще еще по деталям ни с кем не обсуждался. Мы его видели, нам его передали, но еще обсуждения не было. <…> Мы ее еще ни с кем не обсуждали, потому что пункты требуют действительно серьезного анализа, серьезного обсуждения. Некоторые моменты, на них можно посмотреть позитивно, но многое требует специальной дискуссии между экспертами», — пояснил он.

Какая версия мирного плана есть у Москвы

Официально у российской стороны проекта мирного договора еще нет, «но бумага есть», сказал Ушаков. По его словам, существует «несколько вариантов» документа, и у Москвы есть «какие-то последние версии». «Кое в чем даже можно запутаться», — признал помощник главы государства.

Ушаков уточнил, что «серьезного обсуждения» плана между представителями России и США пока не было.

«Но контакты идут, в том числе пока по телефону. Но никто пока не садился за круглый стол и не обсуждал вот этот, этот, этот, другой пункт и так далее. Такого не было», — пояснил он.

Говоря об участии представителей Европы в обсуждении мирного плана, Ушаков выразил мнение, что «европейцы лезут во все эти дела». «Совершенно не нужно, как мне представляется», — добавил помощник российского президента.