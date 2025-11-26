Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал публикации западных СМИ, в которых приводится содержание якобы его телефонных разговоров со спецпредставителем российского лидера Кириллом Дмитриевым и спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом. Представитель Кремля предположил, что кто-то «прослушивает» и «сливает» содержание подобных бесед. Ушаков заверил, что это делает не российская сторона.

«Я с Уиткоффом достаточно часто разговариваю, но суть разговоров — они закрытый характер носят — я не комментирую. Да никто не должен комментировать, собственно», — сказал он в беседе с репортером ВГТРК Павлом Зарубиным.

На вопрос о том, откуда у журналистов есть информация о содержании подобных разговоров, Ушаков допустил, что «кто-то прослушивает» их.

«Кто-то сливает, кто-то прослушивает, но не мы», — предположил помощник главы государства.

Ушаков задался вопросом, почему СМИ заинтересовал его разговор с Дмитриевым.

«Я с вами, с любым человеком могу по телефону поговорить. Так и с Дмитриевым могу. <…> Российский представитель…», — заявил он.

Рассуждая о том, с какой целью делаются подобные публикации, Ушаков допустил, что цель заключается в том, чтобы «помешать» отношениям США и России.

«Вряд ли это делается для того, чтобы улучшить отношения. Они сейчас выстраиваются, выстраиваются тяжело, путем такого рода контактов, в том числе по телефону», — добавил помощник российского президента.

Кроме того, Ушаков заявил, что была достигнута договоренность о том, что Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе вместе с несколькими представителями администрации США, которые «имеют отношение к украинским делам».

Новость дополняется