Спецпосланник США Стив Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе. Об этом на борту самолета Air Force One сообщил журналистам американский лидер Дональд Трамп.

Президент США отметил, что к посланнику может присоединиться старший советник, зять Трампа Джаред Кушнер.

«Стив Уиткофф, возможно, поедет вместе с Джаредом. Я не уверен, что Джаред поедет, но он участвует в процессе [урегулирования], он умный парень, и они встретятся с президентом Путиным, думаю, на следующей неделе в Москве», — пояснил глава государства.

По словам Трампа, для достижения соглашения нет дедлайна. Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы приехать в США, однако сначала необходимо заключить сделку. Американский лидер отметил, что переговоры «идут хорошо».

О решении направить своего специального посланника Стива Уиткоффа в Москву для проведения переговоров Трамп заявил накануне. Параллельно с этим визитом, отметил президент, другая встреча будет проведена по линии дипломатии: министр армии США Дэн Дрисколл проведет переговоры с представителями Украины. Таким образом, Белый дом инициирует два параллельных диалога с ключевыми сторонами конфликта.

25 ноября, по данным Axios, Украина и Россия провели в Абу-Даби незапланированные прямые переговоры при участии США. Украинскую делегацию, как пишет издание, возглавил начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов. Москву, пишут Axios и «Рыбарь», в ОАЭ представили начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков и директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Официально эта информация не подтверждалась.

По данным СМИ, главы российской и украинской разведок находились в Абу-Даби для встречи по другим вопросам, но планы изменились из-за прибытия министра армии США Дэна Дрисколла, который возглавляет американскую делегацию, сообщил источник Axios. Politico пишет, что глава ведомства привез на переговоры измененную и сокращенную версию мирного соглашения, согласованную после переговоров Вашингтона и Киева в Женеве 23 ноября.