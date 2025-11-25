Во вторник, 25 ноября в Абу-Даби прошли переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта с участием России, Украины и США. Представители Киева сообщили о намерении провести встречу американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского уже в ближайший четверг, 27 ноября. Подробнее об итогах переговоров в ОАЭ — в материале RTVI.

Кто принял участие в переговорах

По данным Axios, Украина и Россия провели в Абу-Даби незапланированные прямые переговоры при участии США. Украинскую делегацию, как пишет портал, возглавил начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов.

Россию, пишут Axios и «Рыбарь», в ОАЭ представили начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков и директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Официально эта информация не подтверждалась.

Руководители российской и украинской разведок находились в Абу-Даби для встречи по другим вопросам, но планы изменились из-за прибытия министра армии США Дэна Дрисколла, который возглавляет делегацию США, утверждает источник Axios.

Мирный план США претерпел изменения

Как пишет Politico со ссылкой на источники, Дрисколл привез на переговоры измененную и сокращенную версию мирного соглашения, согласованную после переговоров США и Украины в Женеве 23 ноября.

Текущий проект плана теперь содержит 19 пунктов, несколько из них были существенно изменены, а часть скорректированы с учетом позиции Киева. «Я предлагаю забыть о 28 пунктах», — сказал глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

В новой версии американского плана не указаны ограничения численности ВСУ, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источник.

«Слова об „ограничении на уровне 600 тыс.“ были в принципе убраны. Вместо них есть слово „остается“ — и далее предложение в измененной редакции. И слово „остается“ не имеет ничего общего со словом «ограничивается», — утверждает собеседник издания.

Ограничения для ВСУ в 600 тыс. человек фигурировало в изначальной версии плана США из 28 пунктов. После переговоров в Женеве СМИ сообщали, что Киев согласился установить лимит в 800 тыс. военных.

Проект мирного соглашения также лишился пунктов, касающихся отношений России и США, заявил Associated Press советник главы офиса президента Украины Александр Бевз. Он добавил, что документ «будет продолжать меняться». До этого Бевз заявил, что мирного плана в его первоначальном состоянии «больше не существует».

О чем сказали представители Украины

Зеленский хочет встретиться с Трампом «как можно скорее» для завершения работы над мирным соглашением, сообщил Axios Ермак. По его словам, встреча может пройти в четверг, 27 ноября, когда в США будут праздновать День благодарения. Этот же день сам Трамп ранее называл в качестве дедлайна для принятия Киевом мирного соглашения.

Ермак рассказал, что на переговорах в Абу-Даби представители США и Украины согласовали большинство аспектов мирного плана, и он значительно отличается от первоначального американского проекта соглашения, состоявшего из 28 пунктов. Обсуждение вопроса территориальных уступок Зеленский намерен вести переговоры лично с Трампом, отметил глава офиса украинского лидера.

Американский чиновник в разговоре с Axios подтвердил, что с украинской стороной велись переговоры о встрече глав государств на этой или следующей неделе, но точная дата пока не определена.

Украина после переговоров в Женеве согласилась на основные рамки мирного урегулирования, пишет Reuters со ссылкой на источники. В то же время наиболее чувствительные вопросы рамочного соглашения будут обсуждаться лично Зеленским и Трампом, отметил в разговоре с агентством неназванный украинский чиновник.

О том, что украинская сторона согласилась на мирное соглашение, также сообщил ABC News американский чиновник. По его словам, осталось уладить «некоторые незначительные детали».

Что говорят в России

Официальных заявлений от российских официальных лиц касательно результатов переговоров в Абу-Даби пока не поступало.

Россия ожидает от США предоставления версии плана по урегулированию конфликта, которую американская сторона сочтет как «промежуточную с точки зрения завершения фазы согласования этого текста с европейцами и с украинцами», заявил глава российского МИДа Сергей Лавров днем 25 ноября. Он отметил, что в случае, если из документа «будет вымаран дух и буква Анкориджа», по которым было зафиксировано понимание между Россией и США, это приведет к «принципиально другой ситуации».

Россия после изменения американского мирного плана столкнулась с выбором — либо попытаться его еще раз поменять, либо принять его в том виде, в котором есть, пишет The Washington Post со ссылкой на опрошенных аналитиков. Бывший высокопоставленный кремлевский чиновник, осведомленный о ходе переговоров, заявил изданию, что некоторые пункты изначального проекта соглашения из 28 пунктов были для Москвы приемлемы, а некоторые — нет. По его словам, самым сложным вопросом остается статус Донбасса.

Изначальный вариант соглашения из 28 пунктов президент России Владимир Путин оценивал как возможную основу для мира на Украине.

О чем сказали представители США

Дрисколл счел переговоры с российской делегацией позитивными, сообщил Reuters его пресс-секретарь Джеффри Толберт.

«Министр армии США Дрисколл и его команда вели переговоры с российской делегацией о достижении прочного мира на Украине. Переговоры идут хорошо, и мы сохраняем оптимизм», — сказал он.

В свою очередь Трамп заявил, что мирное соглашение по Украине «очень близко».