Украинская делегация достигла согласия с США по условиям возможного мирного соглашения. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«Украинцы согласились на мирное соглашение. Осталось уладить некоторые небольшие детали, но они согласились на мирное соглашение», — сказал он.

По словам собеседника ABC News, министр армии США Дэниел Дрисколл провел секретные переговоры с российской делегацией в Абу-Даби в продолжение прошедшей в выходные беседы с представителями Киева в Женеве ради продвижения мирного процесса.

«Переговоры идут хорошо, и мы сохраняем оптимизм. Министр обороны Дрисколл тесно сотрудничает с Белым домом и межведомственными структурами США по ходу этих переговоров», — приводит телеканал слова представителя Вооруженных сил США Джеффри Толберта.

Ни Россия, ни Украина не подтверждали на официальном уровне присутствия своих делегаций в ОАЭ.

Как отмечает ABC News, изначально состоявший из 28 пунктов план, представленный Вашингтоном в Женеве, было решено сократить до 19 пунктов. Среди прочего, из положений документа были исключены пункты об амнистии за действия, совершенные в ходе конфликта, и об ограничении численности ВСУ.

Ранее источники CBS News и Financial Times сообщили о поездке Дрисколла в Абу-Даби для встречи с представителями России. По словам собеседника FT, украинское руководство было поставлено в известность об этой встрече. Издание также писало, что министр армии США может провести в ОАЭ встречу с руководителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллом Будановым.