План администрации президента США Дональда Трампа по миру на Украине не сходит с первых страниц мировых СМИ уже несколько дней. Изначально утверждалось, что он тайно разрабатывался Вашингтоном и Москвой, а теперь сообщается о секретной встрече делегаций России и США в Абу-Даби 25 ноября. Белый дом официально не комментирует переговоры, а Кремль уходит от ответа. Подробнее о том, что известно о встрече в Эмиратах, — в материале RTVI.

Из Женевы в Эмираты

Не прошло и дня после встречи в Женеве, где американская и украинская делегации вместе с «евротройкой» обсуждали и перерабатывали мирный план США, как представители Соединенных Штатов отправились в Абу-Даби для переговоров с Москвой.

Как отмечает телеканал CNN, делегацию возглавляет министр армии США Дэн Дрисколл, а вот кто представляет Россию, до последнего не было известно.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Москва получила «набросок» мирного плана США.

«Предметно этот план не готовился, не обсуждался. Действительно, это набросок американской стороны, который был нам передан. Этот план верстался, в том числе основываясь на тех пониманиях, которые были достигнуты в Анкоридже, и он во многом соответствует духу Анкориджа», — отметил пресс-секретарь президента России.

Однако на вопрос о встрече представителей Москвы и Вашингтона в ОАЭ он ответил, что России «по-прежнему нечего сказать».

Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя сообщения о переговорах в Абу-Даби, заявил, что у Москвы есть «постоянно действующие каналы общения» с Вашингтоном. Министр добавил, что Россия предпочитает «заниматься дипломатией, а не трепать языком».

«Мы хотим действовать, как это принято у сотрудников внешнеполитических ведомств, — договариваться конфиденциально, прежде чем объявлять, о чем вы договорились. Любой другой подход означает подвергать полезные инициативы риску наступления со стороны тех, кто хотел бы эти инициативы подорвать», — подчеркнул Сергей Лавров.

Какой вариант могут обсудить Россия и США

На прошлой неделе украинский депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовал, как он утверждает, мирный план администрации президента США Дональда Трампа из 28 пунктов. На американо-украинских переговорах этот драфт был изменен. Сообщалось, что стороны разработали «обновленную и улучшенную» версию соглашения.

Параллельно СМИ опубликовали европейский «контрплан», который был основан на американском проекте. В Вашингтоне сочли корректировки соглашения «полезными», однако в качестве основы решили придерживаться изначального варианта, пишет The Washington Post.

Politico отмечает, первоначальный план после Женевы сократился с 28 до 19 пунктов, именно его Дрисколл представит Москве. В частности, в соглашении изменили требования о том, что Донбасс должен «де-факто» быть признан российским, а также «другие деликатные вопросы, касающиеся территории», рассказали источники издания.

Телеканал ABC News утверждает, что из плана убрали пункт об амнистии за действия, совершенные во время военного конфликта, а также ограничения на будущую численность украинской армии. В первоначальной версии говорилось, что в ВСУ будет всего 600 тыс. человек, а в европейском плане предлагалось сократить численность до 800 тыс. в «мирное время».

Министр иностранных дел России отметил, что у Москвы есть только «план Трампа» из 28 пунктов, других редакций они не видели. В то же время агентство Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что Россия видела пересмотренный план и посчитала его «провальным».