Вашингтон и Киев заявили, что разработали «обновленную и улучшенную» концепцию мира на Украине по итогам переговоров в Женеве. Как отмечает агентство Reuters, страны планируют 24 ноября продолжить работу над соглашением.

Речь идет о внесении изменений в первоначальный план, который был опубликован украинской стороной на прошлой неделе. Киев и его союзники посчитали, что некоторые пункты «плана Трампа» оказались «слишком выгодными для Москвы».

Стороны не привели никакой конкретики относительно уточнений, однако в Белом доме позднее отметили, что, по словам украинской делегации, обновления «отражают их национальные интересы» и «отвечают основным стратегическим требованиям».

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что еще отдельно предстоит проделать работу по таким вопросам, как роль НАТО.

Параллельно с переговорами в Женеве британские СМИ опубликовали альтернативный «контрплан», на этот раз — европейский. Однако глава госдепа заявил журналистам, что никакого встречного плана не видел.

Как бы то ни было, в опубликованном документе есть пункты, которые касаются гарантий безопасности, переговоров о территориях и о численности ВСУ после подписания соглашения. Так, в европейском документе предлагается ограничить численность украинской армии 800 тыс. человек «в мирное время», а не 600 тыс. в принципе (как говорилось в «плане Трампа»).

Кроме того, согласно европейской иницйиативе, переговоры о территориях должны начаться «с линии соприкосновения». То есть не определять заранее «де-факто» российские территории (речь идет о Донбассе).

Помимо этого, европейские страны, а точнее «евротройка» — Великобритания, Франция и Германия, предложили, чтобы США предоставили Украине гарантии безопасности по аналогии со статьей 5 устава НАТО.

СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский может на этой неделе отправиться в США, чтобы обсудить с американским лидером Дональдом Трампом детали мирного плана.

Ранее отмечалось, что Белый дом установил для Киева крайний срок подписания мирного соглашения на 27 ноября.