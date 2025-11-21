Американский план мирного урегулирования конфликта на Украине, который Вашингтон, как утверждается, разрабатывал вместе с Москвой, был передан канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу 4 ноября. Об этом пишет Berliner Zeitung со ссылкой на источники.

«Один из циркулирующих секретных документов был также передан в канцелярию канцлера в Берлине 4 ноября. Немецкая сторона — единственная из всех участников процесса, кто до сих пор не отреагировал на этот документ», — отмечает издание.

Источники Berliner Zeitung добавили, что план был представлен Мерцу, однако ответа не последовало, поэтому документ отправили повторно.

Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил журналистам, что правительство Германии не было «проинформировано» о плане из 28 пунктов.

Накануне депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко опубликовал версию проекта мирного соглашения на украинском языке.

Как писало издание Financial Times, администрация США ожидает, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет этот документ на следующей неделе, после чего соглашение передадут России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не получала каких-либо планов от США.