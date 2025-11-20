В мире продолжают обсуждать утечку о секретном плане из 28 пунктов, который направлен на достижение мира на Украине. Как утверждается, этот документ Вашингтон и Москва якобы разрабатывали тайно, ничего не говоря ни Киеву, ни Европе. Белый дом пока не комментировал существование плана, а в Кремле опровергли эти данные. Реакция западных и украинских СМИ — в подборке RTVI.

Украинские и европейские чиновники были ошеломлены, когда стало известно о существовании плана Уиткоффа. Это причинило им особенно острую боль, поскольку они думали, что Трамп, наконец, начал осознавать неискренность Путина в достижении урегулирования конфликта.

План из 28 пунктов в его нынешнем виде потребует значительных уступок со стороны Украины, включая ограничение ее вооруженных сил и отказ от крупных территориальных участков.

Администрация Трампа с оптимизмом относится к новому плану. Один высокопоставленный чиновник Белого дома рассказал, что рамки прекращения конфликта могут быть согласованы всеми сторонами к концу этого месяца, а то и «уже на этой неделе». Другой чиновник заявил, что обеим сторонам необходимо будет проявить гибкость.

Зеленский ослаблен крупным коррупционным скандалом, в который оказались втянуты несколько его ближайших соратников, что — в сочетании с изнуряющими темпами российских военных ударов — может оставить украинскому лидеру мало вариантов, поскольку официальные лица США оказывают на него все большее давление, чтобы он принял соглашение о прекращении ***** [военного конфликта].

Трамп, чья привычка проявлять почтение к российскому лидеру подверглась резкой критике во многих странах Европы и в Вашингтоне, признал, что конфликт, который он когда-то считал «легким» для урегулирования, на самом деле оказался довольно сложным.

Тем временем в Киеве правительство Зеленского оказалось в центре крупного коррупционного скандала, который может вынудить его уйти в отставку или согласиться на соглашение о прекращении огня, которое большинство украинцев сочтут неприемлемым.

США дали понять президенту Владимиру Зеленскому, что Украина должна принять разработанный Штатами рамочный документ по прекращению ***** [военного конфликта] с Россией.

Ранее высокопоставленный украинский чиновник сообщил Reuters, что Киев получил «сигналы» о пакете предложений США по прекращению ***** [военного конфликта], которые Вашингтон обсуждал с Россией. Украина не принимала никакого участия в подготовке этих предложений.

Попытки возобновить мирные переговоры, похоже, набирают обороты, хотя Москва не демонстрирует никаких признаков изменения своих условий.

Президент России Владимир Путин давно требует от Киева отказаться от планов присоединения к возглавляемому США военному альянсу НАТО и вывести войска из четырех регионов. Москва не продемонстрировала никаких признаков того, что отказалась от этих требований, а Украина заявляет, что не примет их.

Европейский дипломат, комментируя предполагаемые новые предложения США, заявил, что они могут быть очередной попыткой администрации Трампа «загнать Киев в угол». Он добавил, что не может быть решения, которое не учитывало бы позицию Украины или европейских союзников Вашингтона. Другой евродипломат заявил, что предложение о сокращении Украиной своей армии больше похоже на требование России, чем на серьезное предложение.

«Европейская правда»:

Польша надеется, что во время подготовки Соединенными Штатами мирного плана для Украины с европейскими государствами будут проведены консультации.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам 20 ноября, передает корреспондент «Европейской правды» из Брюсселя.

Мирный план для Украины должен разрабатываться с привлечением государств Европы, убеждены в Польше.

«Мы приветствуем мирные усилия, но Европа является главным игроком, главным сторонником Украины. И, конечно, на кону стоит безопасность Европы. Поэтому мы ожидаем, что с нами будут консультироваться», — заявил Сикорский.

Страна.ua:

Коррупционный скандал создает дополнительные препятствия для любых уступок со стороны Зеленского, так как это может привести к еще большим внутриполитическим осложнениям: к обвинениям в коррупции добавятся еще и обвинения в «предательстве» и «капитуляции».

Кроме того, Зеленский может попытаться вновь, как и после февральского скандала с Трампом в Овальном кабинете, нарастить себе рейтинг риторикой о «защите национальных интересов», постаравшись перебить тем самым негатив от скандала с Миндичем.

Однако ситуация сейчас разительно отличается не только от февраля, но даже от середины октября, когда Зеленский последний раз встречался с Трампом. Ситуация на фронте ухудшается. Продолжение европейской финансовой помощи в нужных объемах под большим вопросом. Усиливается и внутренняя нестабильность. И скандал с Миндичем все эти проблемы только усугубляет.

Поэтому сейчас Зеленский может, конечно, вновь войти в образ «бескомпромиссного защитника национальных интересов». Но от этого все эти проблемы не исчезнут (включая коррупционный скандал). И к ним могут еще добавляться и проблемы с Трампом. И через некоторое время ситуация может еще усложниться, и условия мира станут кардинально хуже. В том числе и лично для Зеленского.

Владимиру Зеленскому пока не удается купировать коррупционный скандал в своем ближайшем окружении, который разрастается как снежный ком. Если он не сумеет переломить ситуацию в ближайшие дни, это может грозить обрушением всей системы принятия решений, как она сложилась за время нынешнего военного конфликта с Россией. <…>

Если в Белом доме считают, что Зеленский сейчас оказался в таком положении, что будет вынужден принять чуть ли не любой план, то это может быть большим заблуждением. У ослабленного скандалом президента как раз может оказаться куда меньше пространства для маневра, тогда как условная «партия войны» в Украине может воспользоваться ситуацией, чтобы, получив больший контроль над рычагами власти, продолжить сопротивление, даже если оно выглядит отчаянным и безнадежным.

Правительство Германии не было «проинформировано» о плане из 28 пунктов, упомянутом американскими СМИ, заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль журналистам в Берлине. Он подчеркнул, что все международные партнеры продолжают работать над тем, чтобы усадить президента Владимира Путина за стол переговоров.

Вадефуль назвал текущие совместные встречи в Стамбуле важным шагом и подтвердил поддержку Германией этих переговоров. В то же время Германия по-прежнему поддерживает Украину, чтобы дать понять Путину, что переговорный процесс — единственный вариант.

Это очередная попытка оказать давление на Украину, чтобы она сдалась Москве, или за этим скрывается нечто более серьезное? Белый дом официально хранит молчание после того, как стало известно, что США и Россия работают над мирным планом из 28 пунктов, который вынудит Киев принять крайне жесткие условия прекращения ***** [военного конфликта]. При этом Кремль, по всей видимости, не предлагает ничего взамен, кроме приостановки атак.

Вашингтон рассчитывает, что бывший комик, которого в Европе считают героем, ослаблен интенсивными российскими бомбардировками последних недель (Минобороны России завляет, что удары наносятся по военным объектам. — Прим.RTVI) и коррупционными скандалами, серьезно запятнавшими его имидж внутри страны. Такой расклад не оставляет ему иного выбора, кроме как принять все, что ему предложат, нравится ему это или нет.