Группа действующих и бывших высокопоставленных чиновников России и США в настоящее время разрабатывает масштабный план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на несколько информированных источников.

Согласно их данным, на этой неделе несколько ключевых предложений были переданы украинской стороне через специального посланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, который провел встречу в Майами с секретарем Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустамом Умеровым.

В обсуждаемом документе прописано, что, согласно нему Киев будет должен:

передать России всю территорию Донбасса, включая те районы, которые в настоящее время находятся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ);

придать русскому языку статус официального государственного языка;

сократить численность вооруженных сил вдвое с одновременным отказом от ключевых видов вооружений;

предоставить официальный статус местной структуре Русской православной церкви;

закрепить обязательство президента Владимира Зеленского принять все указанные условия.

На Украине исторически существовало несколько православных церквей. В 2018 году УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь объединились в ПЦУ, которую РПЦ считает раскольнической. УПЦ Московского патриархата в мае 2022 года заявила о независимости от РПЦ. В 2023 году украинские власти приняли закон о запрете РПЦ и связанных с ней организаций, что в Москве расценили как расправу над УПЦ. В сентябре 2024 года подан иск о лишении Киевской митрополии УПЦ юридического статуса, хотя приходы продолжат работу.

Параллельно с этим документ предусматривает сворачивание военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов.

Источники охарактеризовали предложенный документ как «весьма общий» и «сильно ориентированный на Россию», при этом один из собеседников прямо назвал его «очень удобным для [президента России Владимира] Путина».

Официальные представители Киева уже заявили, что без существенных изменений эти предложения для Украины абсолютно неприемлемы.

В Кремле, комментируя публикации в западных СМИ, заявили об отсутствии каких-либо «новаций» в переговорном процессе после встречи президентов Путина и Трампа на Аляске. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что позиция Москвы остается в рамках так называемого духа Анкориджа, достигнутого в ходе августовского саммита.