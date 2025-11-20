Главе европейской дипломатии Кае Каллас ничего не известно об участии Евросоюза в разработке плана по Украине. Об этом сама дипломат заявила журналистам накануе накануне встречи министров иностранных дел 27 стран ЕС в Брюсселе.

«Насколько мне известно, нет», — ответила Каллас на вопрос о том, был ли кто-то из европейских лидеров вовлечен в переговоры.

И обещала, что коллеги «обсудят последние новости» на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Утечки о плане из 28 пунктов, предложенном США, накануне появились в изданиях Axios и The Financial Times.

В Германии также сообщили, что Берлин никто не поставил в известность.

«По словам министра иностранных дел ФРГ Йохана Вадефуля, Германия не знает о предполагаемых секретных переговорах между США и Россией по плану мира в Украине. Немецкое правительство не было «проинформировано» о плане из 28 пунктов, упомянутом американскими СМИ», — передает из Берлина Spiegel online.

В Кремле заявили, что никакого секретного плана, как и секретных переговоров нет.

«Были обсуждения в Анкоридже [между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом]. И в дополнение к тому, что обсуждалось в Анкоридже, пока никаких новаций нет», — заявил журналистам официальный представитель президента России Дмитрий Песков.