Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прокомментировал в соцсети X утечку о предполагаемом тайном плане по Украине, но быстро удалил свой твит. Скорее всего, он думал, что пишет кому-то личное сообщение, передает Sky News. Под «К», как полагает телеканал, подразумевался «Кирилл» — глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Таким образом, этот конфуз «дает представление» о роли России в секретных переговорах, которые в Кремле уже опровергли.

«Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф явно думал, что отправляет личное сообщение, поскольку его пост был быстро удалён», — отмечает Sky News.

В этом посте Уиткофф высказал предположение о том, от кого журналист Axios (утечки вышли и в The Financial Times) мог получить информацию о предполагаемом тайном плане — от некого «К».

«Должно быть, он получил это от К», — гласил уже удаленный твит спецпосланника Трампа.

Как утверждают источники FT, предложения украинской стороне передал именно Стив Уиткофф, когда встречался в Майами с секретарем Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустамом Умеровым.

«Кто такой «К» в послании Уиткоффа? Вероятно, это Кирилл Дмитриев, ставший неофициальным и неожиданным посланником Путина в Вашингтоне. Дмитриев, родившийся в Киеве и окончивший Стэнфорд, по сути, является российским аналогом Уитфкоффа», — полагает Sky News.

Как отмечает корреспондент телеканал, «в каком-то смысле они — инь и ян этой геополитической головоломки».

«Уиткофф — магнат недвижимости. Дмитриев — экономист. Это противоборствующие силы, чей бэкграунд, на первый взгляд, одинаково не подходит для разрешения геополитических конфликтов. Тем не менее, оба лидера доверяют им эту масштабную задачу», — заключает журналист.

На странице самого Кирилла Дмитриева в соцети Х никаких комментариев по этому поводу нет. Опровергли наличие секретного плана и в Кремле.

«Были обсуждения в Анкоридже [между президентами Росии и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом]. И в дополнение к тому, что обсуждалось в Анкоридже, пока никаких новаций нет», — заявил журналистам официальный представитель президента России Дмитрий Песков.