Евросоюз выдвинул свои предложения по мирному соглашению между Россией и Украиной. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на копию документа.

В числе пунктов: численность украинской армии никак не ограничивается, а Запорожская АЭС и Каховская ГЭС должны перейти под контроль Киева. Также Украина, по версии ЕС, должна получить «беспрепятственный проход» по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.

«Другие территориальные споры будут урегулированы после прекращения огня», — сообщает WP.

22 ноября было опубликовано совместное заявление лидеров европейских и других стран, в котором выражалась поддержка усилий США по урегулированию конфликта.

Документ подписали лидеры Франции, Германии, Канады, Японии, Финляндии, Ирландии, Италии и других, а также председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы считаем, что этот проект представляет собой основу, требующую дополнительной работы. Мы готовы внести свой вклад для обеспечения устойчивости будущего мира», — отмечается в заявлении.

При этом подписанты подчеркнули, что выступают против того, чтобы численность украинской армии была ограничена.

«В ближайшие дни мы продолжим активное сотрудничество с Украиной и США», — отмечается в документе.

23 ноября в Женеве проходит встреча представителей США и Украины, которые обсуждают предложенный Вашингтоном план из 28 пунктов по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что украинская делегация уже начала работу, проведена встреча с советниками по нацбезопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что предложенный США план может стать «основой для окончательного мирного урегулирования». При этом он подчеркнул, что это требует «предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана».

США планируют переговоры с Россией после встречи в Женеве с европейскими союзниками, передает The New York Times в воскресенье со ссылкой на анонимного представителя американской администрации.

Еще одна специальная встреча по Украине с участием всех лидеров стран Евросоюза пройдет 24 ноября в рамках саммита ЕС — Африканского союза в Луанде.