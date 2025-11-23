План по урегулированию российско-украинского конфликта разработан Вашингтоном на основе предложений представителей как Москвы, так и Киева. Об этом в соцсети X заявил госсекретарь США Марко Рубио. Так он оспорил информацию о том, что американская сторона якобы не имеет отношения к мирному плану из 28 пунктов.

«План предлагается как прочная основа для текущих переговоров. Он основан на предложениях российской стороны, но также учитывает предыдущие и текущие предложения Украины», — написал Рубио в соцсети X.

Ранее сенатор-республиканец Майк Раундс сообщил журналистам на международной конференции по безопасности в Галифаксе, что Рубио лично позвонил ему и нескольким коллегам-законодателям и охарактеризовал документ иначе, назвав этот план предложением России, а не инициативой США.

«Это не наша рекомендация. Это не наш мирный план. Это предложение, которое было получено, и, выступая посредником, мы договорились о его распространении, но не публиковали его. Оно просочилось в прессу», — заявил сенатор.

Госсекретарь также, добавил Раундс, сообщил законодателям, что ему неизвестно о планах президента США Дональда Трампа прекратить поставки американского оружия или разведданных Украине в случае отказа от подписания соглашения. Законодатель добавил, что Рубио разрешил своим собеседникам поделиться с общественностью этой информацией.

Еще один американский сенатор, Ангус Кинг, назвал обнародованный документ «списком пожеланий русских». Представитель Госдепа Томми Пиготт опроверг эти заявления: «Это вопиющая ложь. Как последовательно утверждали госсекретарь Рубио и вся администрация [Белого дома], этот план был разработан Соединенными Штатами при участии как русских, так и украинцев».

Согласно информации Reuters и Financial Times, мирный план состоит из 28 пунктов и включает признание Крыма, Донецка и Луганска российскими территориями, конституционный отказ Украины от вступления в НАТО и ограничение численности украинских вооруженных сил.

Документ, по данным СМИ, стал неожиданностью для многих высокопоставленных чиновников Госдепартамента и Совета национальной безопасности, которые не были проинформированы о его содержании.

Более того, специальный посланник по Украине Кит Келлог оказался отстранен от переговоров между спецпосланником президента США по Украине Стивом Уиткоффом и спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

По данным Axios, Уиткофф обсуждал американские предложения с Дмитриевым во время его визита в США в конце октября, а затем встречался с украинским министром обороны Русланом Умеровым.

Дмитриев пояснил изданию, что главная идея состоит в том, чтобы взять за основу принципы, согласованные Трампом и президентом России Владимиром Путиным в августе на саммите на Аляске, и разработать к их следующей встрече письменный документ, который не только урегулирует конфликт, но и восстановит отношения Москвы и Вашингтона с учетом озабоченностей российской стороны в сфере безопасности.

При этом в интервью Fox News Келлог заявил, что Соединенные Штаты очень близки к урегулированию конфликта.

«В армии мы всегда говорим, что последние 10 метров до цели — самые тяжелые. Мы на последних двух метрах», — сказал он, добавив, что Вашингтон может подтолкнуть Киев к отказу от территорий в обмен на гарантии безопасности.

Он отметил, что конфликт необходимо прекратить из-за катастрофических потерь Украины, а недавнее обращение украинского лидера Владимира Зеленского к нации назвал «частью позерства». По его словам, украинской стороне «предстоит принять несколько тяжелых решений».

Также Келлог заявил о стремлении США не допустить повторения ситуации с Минскими соглашениями: «Мы не хотим возвращения Будапештского меморандума, мы не хотим возвращения “Минска-1” или “Минска-2”».

В воскресенье в Женеве Рубио, министр армии США Дэн Дрисколл и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф проведут встречу с украинскими советниками перед переговорами с Россией. К участникам мероприятия могут присоединиться советники по национальной безопасности Франции, Германии и Италии. Лидеры 27 стран Европейского Союза разрабатывают встречное предложение.

Американская сторона рассчитывает, что Зеленский подпишет сделку ко Дню благодарения — к 27 ноября.