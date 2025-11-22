Проект мирного плана по Украине, предложенный США, включает в себя важные элементы, но требует дополнительной проработки. Об этом говорится в совместном заявлении европейских лидеров, принятом по итогам экстренной встречи на саммите G20 в ЮАР.

«Первоначальный проект плана из 28 пунктов включает в себя важные элементы, которые будут иметь решающее значение для справедливого и прочного мира. Поэтому мы считаем, что проект представляет собой основу, требующую дополнительной проработки», — говорится в документе.

Подписанты отметили, что приветствуют усилия США по мирному урегулированию, но «четко придерживаются принципа недопустимости изменения границ силой». Лидеры ЕС также выразили беспокойство по поводу предлагаемого сокращения численности Вооруженных сил Украины. Что касается реализации пунктов, касающихся Евросоюза и НАТО, то это потребует согласия со стороны обоих блоков, отмечается в заявлении.

В числе подписавших обращение — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Финляндии Александр Стубб, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Польши Дональд Туск.

Шок и паника в Европе

Bloomberg характеризует европейских лидеров как «загнанных в угол» и «охваченных паникой» из-за мирного плана США. Скорость, с которой Белый дом пытается продвинуть свое предложение, шокировала Украину и ее союзников, пишет агентство.

По словам источников, президент Украины Владимир Зеленский и европейские партнеры пытаются по сути переписать большую часть мирного соглашения и представить это как «конструктивные обновления».

Задача по корректировке плана лежит главным образом на Великобритании, Германии и Франции, которые в частном порядке уже работают над более подробным ответом на американские предложения, утверждает Bloomberg. Опубликованное совместное заявление лидеров ЕС агентство называет лишь промежуточным этапом.

Высокопоставленный европейский военный чиновник в беседе с изданием не исключил, что у лидеров ЕС не получится убедить президента США Дональда Трампа изменить свою позицию.

Потенциально решающий момент наступил не только для Зеленского, но и для лидеров Великобритании, Германии и Франции, рассуждает Bloomberg.

«Тактика затягивания может зайти слишком далеко, и они скоро поймут, насколько серьезно Трамп настроен уйти и прекратить всякую поддержку Украины», — говорится в статье.

Какие пункты мирного плана отвергают европейцы

Европейские лидеры хотят изменить как минимум четыре пункта американского мирного плана, утверждает немецкое издание Bild. Речь идет о разделе про территориальные уступки, согласно которому Украина должна передать под контроль России весь Донбасс, а также о сокращении численности ВСУ и гарантиях безопасности Украине со стороны России.

По данным Bild, канцлера Германии «особенно раздражают» планы США в отношении российских замороженных активов. Из опубликованного в СМИ проекта мирного соглашения следует, что Вашингтон намерен вложить часть средств в американо-российский инвестиционный фонд для реализации совместных проектов. Мерц же один из главных сторонников того, чтобы значительная часть замороженных средств была направлена на финансирование кредита для восстановления Украины.

Spiegel утверждает, что европейские советники по национальной безопасности подготовили встречное предложение на основе мирного плана США. Издание называет их главной целью исключение из документа пунктов, которые они считают неприемлемыми.

После встречи G20 Мерц cообщил, что «ясно дал понять» Трампу в телефонном разговоре 21 ноября, что завершение конфликта невозможно без участия Украины и ее европейских союзников, передает Spiegel.

«Войны не могут быть прекращены великими державами через головы вовлеченных стран. Окончание войны возможно только при безоговорочном согласии Украины», — цитирует издание немецкого лидера.

По словам Мерца, поражение Украины в конфликте будет иметь последствия для всего европейского континента. Он добавил, что возможность положить конец боевым действиям есть, но до «благоприятного для всех исхода еще далеко».

Женева: цель встречи, кто приедет

По данным источников Reuters, 23 ноября советники по национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании встретятся в Женеве с представителями ЕС, США и Украины для дальнейших обсуждений мирного плана.

Работа над документом теперь будет проходить на техническом уровне, пишет Spiegel. Европейцы надеются убедить американцев отказаться от «радикальной позиции» по Украине.

Американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио, сообщает Axios со ссылкой на источники. В ее состав войдут спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и министр армии США генерал Дэн Дрисколл, передавший мирный план Зеленскому во время визита в Киев 20 ноября.

«Мы продолжаем работать с украинцами, чтобы сделать эту сделку максимально выгодной для них. Мы не можем говорить об их позиции, но эта сделка является и всегда была результатом сотрудничества между США, Украиной и Россией», — заявил Axios неназванный американский чиновник.

Он отметил, что детали соглашения могут отличаться от первоначальной версии мирного плана, добавив, что «именно поэтому переговоры и проводятся».

Другой источник издания назвал предстоящую встречу в Женеве свидетельством того, «насколько активно администрация Трампа взаимодействует со всеми сторонами» по мирному плану.

Цель представителей администрации Трампа на переговорах в Швейцарии — согласовать формулировки до личной встречи президентов США и Украины, заявил CNN американский чиновник.

По его словам, встреча российской и американской делегаций для обсуждения предложенного мирного плана также запланирована и «произойдет быстро», но не в Женеве. Где и когда она может состояться, источник телеканала не уточнил. В России официальных комментариев на этот счет не поступало.

Делегацию Украины на встрече в Швейцарии возглавит руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак. В состав переговорной группы также войдут секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, первый замглавы МИД Сергей Кислица, а также представители Генштаба, Службы внешней разведки и Службы безопасности Украины (СБУ).

Еще одна специальная встреча по Украине, на которую приглашены все лидеры стран Евросоюза, пройдет 24 ноября в рамках саммита ЕС — Африканский союз в Луанде, сообщил в соцсети Х глава Европейского совета Антониу Кошта.