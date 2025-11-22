Министр армии США Дэн Дрисколл, которого СМИ называют новым спецпредставителем американского президента по Украине, пытается организовать встречу с главой Минобороны России Андреем Белоусовым для обсуждения плана по урегулированию российско-украинского конфликта, пишет Politico со ссылкой на источник в Пентагоне.

По словам собеседника издания, после визита Дрисколла в Киев 20 ноября, где он передал президенту Украины Владимиру Зеленскому разработанный США проект мирного соглашения, министр планирует принять участие во встрече с европейскими союзниками по НАТО. Она запланирована на 23 ноября.

По словам чиновника Пентагона, изначально целью приезда Дрисколла в Киев было заключение соглашения с Киевом по «некоторым из самых инновационных украинских технологий» в области беспилотников. Как утверждает собеседник издания, президент США Дональд Трамп «очень хочет» добиться этой сделки.

Визит Дрисколла на Украину приобрел гораздо большее значение после того, как глава Белого дома «с энтузиазмом» одобрил назначение Дрисколла на новую дипломатическую должность, которая предполагает роль «важного международного переговорщика», пишет Politico со ссылкой на чиновника Пентагона. The Guardian сообщила, что министр занял пост спецпредставителя президента США по Украине вместо Кита Келлога, который, по данным Reuters, планирует покинуть свой пост и администрацию Трампа в январе 2026 года.

Представитель Белого дома заявил изданию, что целью визита Дрисколла в Киев было достижение «постепенного прогресса».

«Не думаю, что он рассчитывает на заключение соглашения. Он рассчитывает лишь на согласование отдельных его положений или просто на то, чтобы что-то сделать», — порассуждал чиновник.

Главе Пентагона Питу Хегсету, который столкнулся с многочисленными скандалами и потерял поддержку некоторых членов администрации США, «не очень доверяют в плане передачи сообщений ключевым лидерам», рассказал источник Politico, осведомленный о работе Белого дома. Дрисколл «может это сделать», в связи с чем пользуется большим доверием, отметил собеседник.

Дэн Дрисколл — друг и бывший одноклассник вице-президента США Джей Ди Вэнса. Расширенная роль министра во внешней политике Вашингтона может сохраниться, резюмирует Politico.

Ранее The Guardian со ссылкой на источники сообщила, что на следующей неделе в Москву может прибыть группа генералов США, чтобы обсудить с Кремлем проект мирного соглашения по Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицал существование таких планов.