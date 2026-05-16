Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что система противовоздушной обороны (ПВО) Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) «превосходно себя проявила» в условиях обстрелов со стороны Ирана. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Дубай снова полон машин и толп людей. Уже скучаю по иранским фейерверкам — они помогли очистить город от тех, кого легко впечатлить», — говорится в сообщении.

По словам Дурова, жители ОАЭ «за 0% налога получают лучшую защиту, чем европейцы, которые платят 50%».

В начале марта Дуров написал в соцсети X пост, в котором заявил, что ОАЭ на фоне ударов Ирана остаются «статистически безопаснее» Европы. Он также посетовал, что из-за пребывания в Европе пропускает «бесплатные фейерверки из Ирана».

В первые дни мая власти ОАЭ сообщили о нескольких атаках ракетами и дронами со стороны Ирана. В результате ударов 4 мая возник пожар в районе нефтеперерабатывающего комплекса в эмирате Эль-Фуджейра, три человека пострадали. 8 мая в результате атаки три человека получили ранения средней степени тяжести.

По данным Минобороны ОАЭ, с начала иранских атак эмиратские системы ПВО перехватили более 550 баллистических ракет, 29 крылатых ракет и свыше 2,2 тыс. беспилотников. В результате ударов погибли три человека, 227 получили ранения.