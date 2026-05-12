Жители Дубая теперь могут оплачивать государственные услуги — пошлины, штрафы, сборы — с помощью криптовалюты. Центральный банк ОАЭ выдал специальную лицензию платформе Crypto.com, и та стала первой в мире компанией, получившей подобное разрешение от государственного регулятора.

Система работает просто: пользователь платит криптой, платформа автоматически конвертирует её в местную валюту — дирхамы — и именно они поступают в государственную казну. Государство не держит криптовалюту на своих счетах и не несет рисков, связанных с резкими колебаниями курса. Для жителя всё выглядит как обычный онлайн-платеж — только вместо банковской карты используется криптокошелек.

Это не случайный эксперимент, а часть большой стратегии. Дубай поставил цель перевести 90% всех расчетов в стране в цифровой формат к 2026 году. По оценкам властей, это принесет экономике около $2,2 млрд в год за счет снижения издержек на наличные и традиционный банкинг.

В ближайших планах — распространить систему на Emirates Airlines и магазины в аэропорту Дубая. Если эксперимент пройдет успешно, Emirates станет крупнейшей авиакомпанией в мире, принимающей оплату криптовалютой.

Пока это работает только в Дубае и только через одну платформу. Но прецедент создан: впервые в истории центральный банк суверенного государства официально встроил криптовалюту в систему государственных платежей.

На этом фоне позиция российского регулятора выглядит особенно контрастно. Банк России последовательно выступает против легализации криптовалют как платежного средства внутри страны, считая их угрозой финансовой стабильности и инструментом для обхода валютного контроля. Использование крипты для расчетов внутри России по-прежнему фактически запрещено — несмотря на то что в 2024 году власти всё же разрешили применять её в международных расчетах в порядке эксперимента.