Российский топливный рынок не испытывает нехватки бензина марки АИ-95. Так первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал «Абзацу» сообщения о дефиците этого вида топлива.

Депутат отметил стабильную ситуацию в этом сегменте рынка. Изменения в поставках Ананский объяснил традиционным ремонтом на нефтеперерабатывающих заводах весной и летом, когда между посевными падает спрос на топливо.

По словам депутата, власти тщательно следят за ситуацией в топливной сфере, стараясь не допустить необоснованного подорожания бензина или его отсутствия в регионах.

«Если вы видите, что происходит резкий рост [стоимости] или дефицит, то давайте разбираться вместе, потому что этого не должно быть», — сказал Ананских.

Ранее источник «Коммерсанта» в отрасли сообщил, что в России усиливается нехватка бензина АИ-95 на фоне грядущего сезона высокого потребления. Собеседник издания отметил, что летом эта марка топлива пользуется большим спросом, чем АИ-92, так как во время отпуска россияне по большей части используют автомобили, рассчитанные на АИ-95.

По словам источника, причиной дефицита бензина стали внеплановые ремонты крупных НПЗ и уменьшение объемов производства нефтепродуктов. В Федеральной антимонопольной службе сообщили «Ъ», что не получали жалоб на нехватку бензина и не фиксировали дефицита топлива. В Минэнерго ситуацию на рынке назвали стабильной и контролируемой.