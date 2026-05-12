Российские парламентарии готовы предоставить Соединенным Штатам материалы о деятельности американских биолабораторий, заявил RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбард сообщила, что ее ведомство расследует деятельность более чем 120 биологических лабораторий за рубежом.

Картаполов напомнил, что в России этим вопросом занималась парламентская комиссия по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины.

«Мы давно об этом говорили. Мы провели парламентское расследование, которое полностью показало ту противозаконную и античеловеческую деятельность, проводимую под эгидой бывшей администрации Соединенных Штатов. И ведь деятельность этих лабораторий направлена не только и не столько против России, а против многих других стран, и все это делалось на деньги американских налогоплательщиков. И я глубоко убежден, что они вряд ли сильно рады тому, куда эти деньги уходили», — сказал Картаполов.

Как напомнил депутат, парламентское расследование показало, что выделенные на деятельность биолабораторий средства «просто разворовывались сотрудниками, в частности, украинских различных компаний и теми гражданами США, которые занимались этими вопросами».

«Тут в принципе тоже нет ничего удивительного, поскольку на Украине воруют все и у всех. Но опять-таки вопрос, куда смотрела предыдущая администрация? Ведь это деньги народа Соединенных Штатов Америки», — обратил внимание собеседник RTVI.

Если должностным лицам США, которые будут проводить расследование, потребуются те или иные материалы, российские парламентарии готовы их предоставить, отметил Картаполов. «У нас их достаточное количество», — добавил он.

В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил RTVI, что власти Украины «неминуемо ждут обвинения» в «преступном создании испытательного полигона» на территории страны по производству смертельного биологического оружия.

«Российские депутаты и сенаторы не единожды обращались к ООН и парламентам стран с мира с требованием безотлагательно расследовать деятельность биолабораторий на Украине. Однако при Байдене любые упоминания об этом называли „российской пропагандой“ и „конспирологией“, а Конгресс высокомерно игнорировал заявления Федерального Собрания РФ. Теперь российский парламент услышали в Нацразведке США?» — отметил парламентарий.

11 мая директор Нацразведки США Тулси Габбард сообщила The New York Post (NYP), что ее ведомство расследует деятельность более чем 120 биолабораторий, расположенных за пределами Соединенных Штатов. Она пояснила, что расследование ведется в рамках усилий по прекращению потенциально опасных экспериментов с вирусами во исполнение указа президента Дональда Трампа.

Нацразведка намерена определить местонахождение биолабораторий, какие патогены в них содержатся и какие исследования проводятся, рассказала Габбард. Подобные работы «угрожают здоровью и благополучию американского народа и всего мира», подчеркнула она, отметив, что лаборатории десятилетиями существовали за счет средств американских налогоплательщиков.

По словам Габбард, некоторые политики и медицинские работники, а также представители команды экс-президента Джо Байдена «лгали американскому народу о существовании этих финансируемых и поддерживаемых США биолабораторий и угрожали тем, кто пытался раскрыть правду».

Представители управления директора Нациразведки США (ODNI) утверждают что зарубежные биолаборатории расположены более чем в 30 странах. Некоторые из них ранее получали финансирование в рамках программы Пентагона, направленной на утилизацию оружия массового поражения после окончания холодной войны, говорят собеседники NYP. Речь идет о программе Пентагона по сокращению угроз (CTR), также известной как программа Нанна-Лугара.

В ODNI также считают, что на фоне российско-украинского конфликта «риску компрометации» в связи с расследованием могут подвергнуться более 40 лабораторий, расположенных на Украине.

В марте 2022 года Госдума и Совфед утвердили постановление о проведении парламентского расследования работы биолабораторий США на Украине, а также о создании совместной комиссии для такого расследования. Расследование «в полной мере подтвердило тот факт, что США создают глобальную военно-биологическую сеть, фактически используя каждую страну как полигон для военно-биологических испытаний», говорила сопредседатель комиссии вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. По ее словам, члены комиссии получили доказательства того, что «американские специалисты в области биологической войны тестируют искусственные вирусы в биолабораториях Пентагона», в результате чего «миллионы людей становятся заложниками создаваемых США смертельно опасных биологических угроз».