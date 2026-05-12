Генпрокуратура в рамках антикоррупционного иска к бывшему первому замминистра обороны Руслану Цаликову просит изъять у него и его родственников, а также обратить в доход государства имущество на сумму 5,5 млрд рублей, выяснил «Коммерсантъ».

Доходы «из не предусмотренных законом источников»

До этого сообщалось, что указанная в иске сумма активов — 7 млрд рублей. Однако, как пишет «Ъ», в исковом заявлении Генпрокуратуры говорится о наличии у ответчиков имущества, оцениваемого в 5,523 млрд рублей. По версии надзорного ведомства, эта сумма «многократно превышает сумму дохода» Цаликова и была получена «из не предусмотренных законом источников».

Речь идет, например, о таких дорогостоящих активах, как объекты коммерческой и жилой недвижимости, земельные участки и здания в Подмосковье, а также в Северной Осетии.

Большую часть заявленной в иске собственности составляют активы ООО «Сандора» на сумму 3,4 млрд рублей, хранившиеся на счетах в ПСБ Банке, а также швейное оборудование компании балансовой стоимостью 391,7 млн рублей.

«Сандора» была привлечена к исполнению многомиллиардных контрактов Минобороны, уточняет газета. Она фигурирует в уголовном деле против Цаликова, обвиняемого в организации преступного сообщества, причастного к хищениям 6 млрд рублей, в том числе при махинациях по поставкам в войска армейских несессеров, которые закупались по завышенным ценам.

Стоимость двух объектов недвижимости во Владикавказе и доли в праве на 16 таких объектов, принадлежащих ООО «Сандора» и ООО «Доминус», оценена в 101 млн рублей, указывает «Ъ».

По данным «Ъ», показания о том, что реальным владельцем «Сандоры» и всех ее активов был Цаликов, дал совладелец фирмы Тимур Исаков, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. Он же рассказал о хранении на своем счете в Сбербанке 370 млн рублей, принадлежавших экс-замминистра. Сам Цаликов отрицает причастность к владению компанией, рассказал источник издания, близкий к следствию.

Жена и дети обеспечены по высшему разряду

В иске указано, что с 2012 по 2025 год Цаликов получил официальный доход в размере 163,3 млн рублей, а его жена — чуть больше 4 млн рублей. В то же время, по результатам проверки имущественного положения родственников, выяснилось, что за аналогичный период родственники экс-замминистра тоже заработали миллионные доходы:

сыновья Даниэл и Заур Цаликовы — 164,2 млн и 362,8 млн рублей соответственно,

дочери Екатерина Гогичаева и Юлия Гогаева — 45,2 млн и 28,9 млн рублей,

зятья Чермен Гогичаев и Георгий Гогаев — 1,5 млн и 21,4 млн рублей.

Заняв в 2012 году пост замглавы Минобороны, Цаликов стал использовать свои полномочия «вопреки интересам службы, во вред государству, с целью личного обогащения как себя, так и своих родственников», а полученные коррупционные доходы он оформлял на своих родственников, доверенных лиц и аффилированные фирмы, считает Генпрокуратура.

Дочери и сыновья Цаликова оказались совладельцами ООО «Тектум» и ООО «Доминус Зед». Эти фирмы получали многомиллионную прибыли будучи собственниками различных объектов дорогостоящей недвижимости в Москве, в том числе:

семь коммерческих помещений в бизнес-центре Sugar Factory на Земляном Валу и долей в праве собственности еще на одно общей стоимостью 177,3 млн рублей,

земля в городе Домодедово рыночной стоимостью 80 млн рублей,

ряд помещений в Хамовниках и Мещанском районе Москвы, в частности в Последнем переулке.

Все эти активы, а также средства на счетах компаний (182 млн рублей у «Доминиус Зед» и 13 млн рублей у «Тектума»), по версии прокуратуры, на самом деле «находились в фактическом владении и распоряжении самого Руслана Цаликова». При этом все четверо детей экс-замминистра с 2020 по 2026 год получили в качестве зарплаты и дивидендов в компаниях свыше 146 млн рублей.

В ходе обысков были найдены крупные денежные суммы:

на счетах Цаликова — 33,5 млн рублей,

у дочерей экс-замминистра — 10 млн рублей и $22,3 тыс. наличными,

на счетах сына Заура — 179,9 млн рублей,

у дочери Юлии Гогаевой — 16,9 млн рублей, у Елизаветы Гогичаевой — 3,5 млн рублей (еще 6,5 млн рублей Гогичаева, как утверждается, успела обналичить после возбуждения дела в отношении отца).

Некоторые объекты Цаликов оформил на себя, среди них:

восемь дорогостоящих объектов в элитном подмосковном коттеджном поселке «Раздоры-2» кадастровой стоимостью более 207,1 млн рублей (два участка земли, особняк площадью 1,8 тыс. кв. м с домиком охраны, летней кухней, двумя гаражами и беседкой),

Toyota Land Cruiser стоимостью 9 млн рублей,

мотоцикл Harley-Davidson почти за 5 млн рублей.

Помимо близких родственников Цаликова в число ответчиков попала Влада Марковская — мать бывшего пресс-секретаря министра обороны Сергея Шойгу Россияны Марковской. На нее экс-замминистра оформил три дорогостоящих объекта недвижимости общей стоимостью 73,2 млн рублей: квартиру площадью 93,8 кв. м в ЖК премиум-класса «Река» и два машино-места по 2,8 млн рублей каждое, следует из иска. В свою очередь обвиняемый наличие каких-либо близких отношений с Марковской отвергает, говорят источники «Ъ», близкие к окружению чиновника.

Цаликов также настаивает, что он мог позволить купить себе дорогую недвижимость благодаря тому, что занимал высокопоставленный пост, рассказывают собеседники газеты.

«Тем более что выплаты высокопоставленных должностных лиц Минобороны начиная с 2020 года значительно увеличились, что подтверждается документами «ограниченного доступа», которые прокуратура в иске не учла», — говорится в статье.

6 мая Никулинский суд Москвы наложил обеспечительный арест на все спорное имущество Цаликова. Предварительное слушание по иску пройдет 13 мая.

Дело Цаликова

В марте 2026 года 69-летний Цаликов был задержан и помещен под домашний арест по четырем уголовным обвинениям — в создании преступного сообщества с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК), 12 эпизодах растраты (ч. 4 ст. 160 УК), отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенного в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК), двух эпизодах получения взятки (ч. 6 ст. 290 УК).

Как писал «Коммерсантъ», уголовное преследование Цаликова связано с махинациями при поставках вещевого имущества через АО «Военторг», бывший гендиректор которого Владимир Павлов обвиняется в создании преступного сообщества.

По версии следствия, участники созданного Цаликовым преступного сообщества в 2017-2024 годах занимались хищением бюджетных средств, легализацией преступных доходов и другими коррупционными действиями. Нанесенный фигурантами ущерб, по оценкам, превышает 6,6 млрд рублей.

Цаликов стал четвертым бывшим замминистра обороны, задержанным по коррупционным обвинениям после смещения Шойгу. Ранее фигурантами уголовных дел стали Тимур Иванов, Дмитрий Булгаков и Павел Попов. Иванов получил 13 лет колонии, Попов — 19 лет. Булгаков остается под стражей, следствие по его делу было вторично завершено в феврале, после того, как Генпрокуратура вернула его на доследование.