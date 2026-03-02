Бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, получившему 13 лет колонии по делу растрате и выводе 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц», отказали в отправке в зону боевых действий на Украине. Об этом сообщил представитель военного комиссариата Москвы, передает ТАСС.

«Военкомат города Москвы отказал Тимуру Иванову в отборе на воинскую службу и заключении с ним контракта», — сказал один из ответчиков по действующему иску экс-замминистра обороны на заседании в Мещанском районом суде.

При этом адвокат Иванова Денис Балуев в разговоре с «Коммерсантом» заявил, что его подзащитный отказа не получал.

Ранее Иванов подал иск к Минобороны в связи с игнорированием просьбы экс-министра заключить с ним контракт и отправить в зону проведения военной операции. Ответчиками также выступали столичный военный комиссариат и Единый пункт отбора на военную службу по контракту по Москве.

Экс-замминистра обороны заявил в своем иске, что в ноябре 2025 года подал из СИЗО «Лефортово» заявление о желании заключить контракт на прохождение военной службы в зоне СВО на любой должности, однако ответа не получил. Иванов потребовал признать незаконным бездействие ответчиков и отправить его на воинскую службу.

Рассмотрение иска назначено на 10:00 мск 5 марта. Представители ответчиков попросили провести процесс в закрытом режиме, формат будет определен в день заседания. Защита Иванова, в свою очередь, рассчитывает на личное участие своего доверителя по конференц-связи из «Лефортова».

В июле 2025 года Иванов уже подавал заявление об отправке на СВО на должность, соответствующую его воинскому званию майора. В октябре он получил отказ, обоснованный тем, что группировке «Запад» не требуются служащие этой специальности. После этого экс-замминистра обороны повторно подал заявление, в котором выразил готовность служить на любой должности и в любом звании.

Тимур Иванов занимал должность заместителя министра обороны с 2016 по 2024 год. В июне 2025-го он был приговорен к 13 годам колонии общего режима по делу о растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе около 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».

В ноябре того же года Иванова признали банкротом и открыли процедуру по реализации принадлежащего ему имущества. «Коммерсантъ» указывал, что общая стоимость активов экс-замглавы Минобороны оценивается в 1,2 млрд рублей.