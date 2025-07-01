Мосгорсуд приговорил к 13 годам колонии общего режима бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова по делу о растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Об этом сообщает корреспондент RTVI.

Иванову также назначен штраф в размере 100 млн рублей. В течение четырех лет после освобождения он не сможет занимать государственные должности.

Иванова также лишили званий и госнаград, в том числе звания заслуженного строителя России и двух орденов «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степени. Арестованные активы Иванова и его семьи на сумму свышу 2,5 млрд рублей будут обращены в доход государства.

По данным Mash, речь идет в частности о квартире на Поварской улице в Москве, жилом доме в Красногорске, наличных деньгах и средствах на банковских счетах.

Бывший подчиненный Иванова, экс-глава компании «Оборонлогистика» Антон Филатов, получил 12,5 года колонии общего режима и штраф в размере 25 млн рублей.

Обвинение запрашивало для Иванова 14,5 года колонии общего режима, для Филатова — 14 лет. Процесс проходил в закрытом режиме в связи с наличием в деле сведений, составляющих государственную тайну.

Защита Иванова намерена обжаловать приговор, сообщил после заседания адвокат Мурад Мусаев. Он назвал вынесенное решение «экзекуцией с соблюдением некоторых процессуальных форм».

По его словам, приговор «не имеет ничего общего с результатами судебного следствия» по делу. В одном случае речь идет «о полностью вымышленном преступлении», в другом — о преступлении, к которому Иванов «не просто не причастен, а о котором понятия никогда не имел», заявил Мусаев.

Он отметил, что деяние, которое вменяется Иванову, было совершено девять лет назад, и все это время экс-замминистра не фигурировал в деле даже как свидетель.

«Мы получаем приговор в 13 лет при полной недоказанности обвинения. Возьмите, простите меня, убейте любого прохожего — вы больше 13 лет не получите. Это показательная экзекуция. <…> Его сделали жертвой напоказ, но это не конец. Мы не теряем надежду, будем подавать апелляцию», — заявил Мусаев.

Адвокат добавил, что «никаких квартир на несколько сотен миллионов» у Иванова нет, а слухи о многомиллиардном состоянии экс-замминистра обороны России «преувеличены». По словам защитника, экс-замминистра слушал приговор с улыбкой, поскольку «верит в светлое будущее». Mash пишет, что перед оглашением приговора «жена напомнила ему анекдот».

Дело Тимура Иванова

В отношении Тимура Иванова возбуждено три уголовных дела, Мосгорсуд рассматривал первое из них, касающееся событий 2015 года. Иванов тогда возглавлял компанию «Оборонстрой» и курировал работу компании «Оборонлогистика», которой руководил второй фигурант дела Антон Филатов.

Экс-замминистра и его подчиненному вменялось хищение 216,7 млн рублей при покупке паромов «Агиос Лаврентиус» и «Мария-Елена» для Керченской переправы, а также в хищении и отмывании 3,9 млрд рублей, ранее принадлежавших обанкротившемуся банку «Интеркоммерц».

Согласно фабуле обвинения, в 2015 году «Оборонлогистика» закупила паромы за €12,5 млн через офшорную компанию Tourinvest Services Limited. Кредит на покупку выдал банк «Интеркоммерц».

Банку компенсировали потраченную на паромы сумму из бюджета спустя несколько месяцев по более высокому курсу. По версии следствия, разница между стоимостью паромов и выделенной суммой на их покупку составила 216,7 млн рублей из-за разницы в курсе евро. Этими деньгами, фигуранты распорядились по своему усмотрению, считает обвинение.

Кроме того, согласно материалам дела, осужденные вывели из банка «Интеркоммерц» €44,9 млн (по тогдашнему курсу 3,92 млрд рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Иванов и Филатов не признали вину.

В рамках второго уголовного дела Иванова обвиняют в получении двух взяток на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей от бизнесменов Сергея Бородина и Александра Фомина. В третьем уголовном деле речь идет о получении взятки на сумму более 152 млн рублей.