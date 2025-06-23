Прокурор запросил 14,5 лет для бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в растрате свыше 216 млн рублей при покупке паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц», сообщает ТАСС.

«В ходе прений сторон прокурор попросил Мосгорсуд назначить Тимуру Иванову 14,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказал собеседник агентства.

Все активы бывшего замминистра обороны также просят конфисковать в доход государства. Для экс-подчиненного Иванова Антона Филатова обвинение запросило 14 лет колонии.

«В ходе прений сторон прокурор попросил назначить Филатову 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказал собеседник агентства.

Ожидается, что после выступления гособвинителей выразят свое отношение к обвинению сами подсудимые и их защитники. После этого подсудимые обратятся к участникам процесса с последним словом, суд уйдет в совещательную комнату, где примет окончательное решение по итогам рассмотрения дела.

По решению Мосгорсуда, с конца марта процесс проходит в закрытом режиме в связи с наличием в деле сведений, составляющих государственную тайну. Защита настаивала, чтобы процесс был гласным, мотивируя это тем, что информация о расследовании дела была в СМИ. За почти три месяца, что длится процесс, суд допросил по делу десятки свидетелей, в том числе высокопоставленных военных и чиновников, звезд шоу-бизнеса, а также фигурантов других резонансных уголовных дел, отмечает ТАСС.

В отношении Тимура Иванова возбуждено уже три уголовных дела, Мосгорсуд рассматривает первое из них, касающееся событий 2015 года. Иванов на тот момент возглавлял АО «Оборонстрой», Филатов был руководителем компании «Оборонлогистика», которая подчинялась напрямую Иванову. Обоих фигурантов обвиняют в выводе денег из банка «Интеркоммерц» и растрате при покупке двух паромов «Агиос Лаврентиус» и «Мария-Елена» для Керченской переправы в обход санкций. Оба вину не признают.

Кроме Иванова и Филатова, фигурантами дела были экс-глава правления «Интеркоммерца» Александр Бугаевский и топ-менеджер банка Феликс Нойберг, имеющий гражданства Германии и Израиля. Оба были заочно арестованы и объявлены в международный розыск, материалы по ним выделили в отдельное производство.

В рамках второго уголовного дела Иванова обвиняют в получении двух взяток на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей от бизнесменов Сергея Бородина и соучредителя ООО «Олимпситистрой» Александра Фомина. Бородин и Фомин дали признательные показания и сотрудничают со следствием. Следственный комитет сообщал, что планирует завершить расследование летом 2025 года, чтобы к осени передать материалы в суд.

О третьем уголовном деле против Иванова стало известно 21 июня, хотя его возбудили еще в конце мая. Речь идет о получении взятки на сумму более 152 млн рублей. Как узнал ТАСС, показания по новому эпизоду дал все тот же Сергей Бородин, предметом взятки стали заем и уставной капитал его агрокомплекса «Русское село».

Тимур Иванов был задержан в апреле 2024 года. Бывшему замминистра грозит до 15 лет колонии. Он находится в СИЗО, его арест продлен до 23 сентября. Иванов занимал пост замминистра обороны с мая 2016 года, о его увольнении стало известно в июне 2024-го. В середине июня Промсвязьбанк подал в суд иск о признании Иванова банкротом в связи с непогашенным кредитом на крупную сумму. Как пояснил один из адвокатов фигуранта, это связано с обеспечительными мерами, которые были наложены в том числе на арестованные в рамках уголовных дел активы и недвижимость Иванова и его семьи.