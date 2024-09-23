Суд арестовал по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова два помещения особняка в Чистом переулке в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

По данным агентства, речь идет о двух нежилых помещениях площадью около 650 кв. м и более 330 кв. м. Кадастровая стоимость одного из них составляет 73 млн рублей. Особняк оформлен на предприятие, к которому имеет отношение фигурант дела. Кроме того, суд арестовал по делу Иванова 43 банковских вклада в трех российских банках.

После ареста Тимура Иванова телеграм-каналы писали, что он жил с бывшей женой Светланой Захаровой в особняке в Чистом переулке. Адвокат экс-замминистра Мурад Мусаев заявлял, что здание не принадлежит Иванову «ни фактически, ни юридически». Baza утверждала, что особняк оформлен на водителя Захаровой Станислава Кузнецова.

Фактическим местом проживания Иванова в судебных документах была указана другая недвижимость — дом в поселке «Раздоры-2» на Рублево-Успенском шоссе, писал Shot.

По данным «Коммерсанта», у Иванова также есть пятикомнатная квартира на Поварской улице Москвы стоимостью в полмиллиарда рублей и дом в Тверской области на участке площадью почти 20 га. Последним владеет компания «Высокий берег», директор которой Сергей Бородин был также арестован по делу экс-замминистра.

В конце апреля суд арестовал недвижимость, счета и активы Иванова и его родственников. Глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина попросила Генпрокуратуру конфисковать усадьбу Иванова в Тверской области и переоборудовать ее в детский лагерь либо в реабилитационный центр для участников СВО.

Тимура Иванова арестовали в апреле по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) путем получения «услуг имущественного характера» при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. По делу также арестованы директор компании «Волжский берег» Сергей Бородин и учредитель фирмы «Олимпситистрой» Александр Фомин. Иванов отрицает вину.