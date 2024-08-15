Комитет Госдумы по защите семьи обратился в Генпрокуратуру с просьбой конфисковать «роскошную усадьбу» арестованного по коррупционному делу экс-заммнистра обороны Тимура Иванова и переоборудовать ее в детский лагерь или реабилитационный центр для участников СВО. Копия соответствующего обращения есть в распоряжении RTVI.

В документе за подписью главы комитета Нины Останиной уточняется, что речь идет об особняке в коттеджном поселке Панкратово в Тверской области.

«Согласно сведениям из открытых источников в сети “Интернет”, Иванову Т. В. принадлежит роскошная усадьба <…>, которая, предположительно, была приобретена (построена) на средства, полученные преступным путем», — говорится в письме.

В апреле телеграм-канал Mash показал видеокадры территории усадьбы в Тверской области, которую представил как «самую дорогую недвижимость» Тимура Иванова. В публикации говорилось, что ее площадь составляет восемь гектаров, а стоимость — около 2 млрд рублей. Как утверждал Mash, землю для имения приобрела в 2029 году связанная с Ивановым компания «Волжский берег», директор которой Сергей Бородин был также арестован по делу экс-замминистра. «Во сколько тогда обошелся участок — неизвестно, но сейчас он стоит 200 млн рублей», — писал канал.

В обращении отмечается, что «СМИ активно обсуждают возможный снос» особняка, тогда как Уголовный кодекс предусматривает конфискацию имущества, полученного коррупционным путем, в случае, если его владельцу вынесен обвинительный приговор.

В думском комитете напомнили, что неоднократно указывали на нехватку в России мест для отдыха и оздоровления детей. Авторы обращения также обратили внимание на необходимость «повышать доступность» услуг по реабилитации для участников боевых действий на Украине.

«В связи с этим <…> считаем правильным имущество Иванова Т. В. обратить в доход Российской Федерации с целью дальнейшего размещения там <…> организации отдыха детей и их оздоровления или учреждения для детей-сирот <…>, либо реабилитационного центра для участников СВО», — сказано в тексте документа.

Депутаты просят генпрокурора Игоря Краснова заявить в суд соответствующее требование и сообщить комитету о результате.

13 августа Останина выступила против того, чтобы «конфискованные замки» сносили как «самострой», передает НСН.

«У нас замок, который построил себе заместитель министра обороны Тимур Иванов дороже, чем потребности сферы детского отдыха и оздоровления. Ну зачем эти конфискованные замки за два миллиарда рублей считать объектами самостроя и сносить? Ну конечно детям отдать его надо!» — заявила глава комитета Госдумы по защите семьи.

Тимур Иванов был задержан в апреле 2024 года по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). В материалах дела фигурирует сумма взятки в размере свыше 1,1 млрд рублей. Бывшему замминистра грозит до 15 лет колонии. Он находится в СИЗО, его арест продлен до 23 сентября.

Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года, о его увольнении стало известно в июне 2024-го.