Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов попросил суд отпустить его из-под стражи, поскольку ранее участвовал в боевых действиях и имеет государственные награды, передает ТАСС. Проходящий по делу Иванова предприниматель Сергей Бородин также просил об освобождении из СИЗО, ссылаясь на проблемы с сердцем.

Согласно постановлению суда о продлении ареста генералу, обвиняемый и его адвокаты просили избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий, «указав, что Иванов имеет награды и благодарности, в том числе государственные, является участником боевых действий».

Защита просила учесть, что [Иванов] «является непосредственным участником СВО и находится под санкциями всех стран мира», следует из постановления (цитата по РИА Новости).

Суд не счел эти доводы достаточными для отказа в продлении ареста и продлил срок содержания Иванова в СИЗО до 23 сентября. По мнению суда и следствия, находясь на свободе, генерал и его предполагаемый подельник получат реальную возможность скрыться или иным способом воспрепятствовать расследованию.

Бородин и его адвокаты также просили избрать ему домашний арест или другую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, поскольку у него «имеются заболевания, а именно гипертония и аритмия сердца», сказано в постановлении об избрании ареста бизнесмену.

Согласно документу, с которым ознакомился ТАСС, суд посчитал, что в ходе заседания не было представлено объективных данных в пользу того, что Бородин по состоянию здоровья не может содержаться в условиях СИЗО.

Дело Тимура Иванова

Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года, о его увольнении стало известно в июне этого года. Иванов был арестован 23 апреля, ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) — 1 млрд 125 млн рублей.

По версии следствия, бывший замглавы Минобороны получал взятки «в виде оказания услуг имущественного характера» при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. По делу также были арестованы директор компании «Волжский берег» Сергей Бородин и учредитель фирмы «Олимпситистрой» Александр Фомин.

Ранее на этой неделе стало известно, что Иванов отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. Источники ТАСС в правоохранительных органах поясняли, что он настаивает на своей невиновности.

В апреле в СМИ появилась информация, что Иванова якобы подозревают в госизмене, но в Кремле эти сообщения назвали «спекуляциями». Адвокат бывшего замминистра Мурад Мусаев тоже говорил, что обвинение касается только получения взятки. В случае признания виновным генералу грозит до 15 лет колонии.