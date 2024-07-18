Бывший заместитель главы Минобороны Тимур Иванов отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. Источники ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что он настаивает на своей невиновности.

«Иванов отклонил сделку со следствием и отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве. Он настаивает на своей невиновности», — рассказал собеседник агентства.

Адвокаты Иванова от комментариев отказалась, сославшись на подписку о неразглашении тайны предварительного следствия.

Иванов был арестован 23 апреля, ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере — 1 млрд 125 млн рублей. По версии следствия, бывший замглавы Минобороны получал взятки «в виде оказания услуг имущественного характера» при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. По делу также арестованы директор компании «Волжский берег» Сергей Бородин и учредитель фирмы «Олимпситистрой» Александр Фомин.

В СМИ 24 апреля появилась информация, что Иванова якобы подозревают в госизмене. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эту информацию «спекуляциями». Адвокат бывшего замминистра Мурад Мусаев также заявил, что обвинение касается только получения взятки.

«Ъ» писал, что защита просила перевести Иванова под домашний арест в квартиру в центре Москвы или в загородный дом на Рублевском шоссе. Адвокат Денис Балуев объяснял ТАСС, что смягчение меры позволило бы «более активно участвовать в следственных действиях с доверителем. 20 июня Басманный суд Москвы продлил срок содержания экс-замминистра обороны до 23 сентября.

В Минобороны Иванов отвечал за строительство госпиталей для военных ветеранов в Центральном Федеральном округе (ЦФО). После его задержания три объекта временно заморозили. Летом 2023 года в двух из них произошли пожары. Стоимость проекта в одном только Белгороде 4,5 млрд рублей, уточняет Mash.