Бывший заместитель главы Минобороны Тимур Иванов отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. Источники ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что он настаивает на своей невиновности.

«Иванов отклонил сделку со следствием и отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве. Он настаивает на своей невиновности», — рассказал собеседник агентства.

Адвокаты Иванова от комментариев отказалась, сославшись на подписку о неразглашении тайны предварительного следствия.

Иванов был арестован 23 апреля, ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере — 1 млрд 125 млн рублей. По версии следствия, бывший замглавы Минобороны получал взятки «в виде оказания услуг имущественного характера» при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. По делу также арестованы директор компании «Волжский берег» Сергей Бородин и учредитель фирмы «Олимпситистрой» Александр Фомин.

В СМИ 24 апреля появилась информация, что Иванова якобы подозревают в госизмене. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эту информацию «спекуляциями». Адвокат бывшего замминистра Мурад Мусаев также заявил, что обвинение касается только получения взятки.

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«Ъ» писал, что защита просила перевести Иванова под домашний арест в квартиру в центре Москвы или в загородный дом на Рублевском шоссе. Адвокат Денис Балуев объяснял ТАСС, что смягчение меры позволило бы «более активно участвовать в следственных действиях с доверителем. 20 июня Басманный суд Москвы продлил срок содержания экс-замминистра обороны до 23 сентября.

В Минобороны Иванов отвечал за строительство госпиталей для военных ветеранов в Центральном Федеральном округе (ЦФО). После его задержания три объекта временно заморозили. Летом 2023 года в двух из них произошли пожары. Стоимость проекта в одном только Белгороде 4,5 млрд рублей, уточняет Mash.