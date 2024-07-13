На этой неделе умерли глава Управления государственной экспертизы Минобороны России Магомед Хандаев и предприниматель Игорь Котельников. Обоих связывают с арестованным экс-замминистра обороны Тимуром Ивановым. Первый находился у него в прямом подчинении, а второй якобы должен был дать против него показания следователям. Что известно о смертях Хандаева и Котельникова — в материале RTVI.

52-летний Игорь Котельников умер 8 июля, однако известно об этом стало только спустя четыре дня. Скончался бизнесмен в московском СИЗО-4 — причиной стал сердечный приступ, сообщила член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева.

В то же время правозащитница отметила, что сказать, насколько эта смерть была вызвана криминальными или некриминальными причинами, «сейчас сложно». По ее данным, Котельников «на здоровье сильно не жаловался».

«И вдруг он умирает от сердечного приступа якобы. Был ли это сердечный приступ, а не была ли это какая-то криминальная смерть, вопрос большой. <…> Вот видите, они молчат уже четыре дня», — заявила член СПЧ в разговоре с RTVI.

«ВЧК-ОГПУ»* утверждает, что Котельников умер «в карцере СИЗО 4 Москвы при очень странных обстоятельствах». По данным канала, следователи ФСБ якобы рассчитывали получить от бизнесмена показания против экс-замминистра обороны Тимура Иванова.

Среди прочего, канал называет Котельникова «крупным посредником», который якобы организовывал контракты с Минобороны через высшее руководство ведомства «за откаты». По информации «ВЧК-ОГПУ»*, бизнесмену вменяли дачу взятки (ст. 291 УК).

Источник канала утверждает, что в СИЗО Котельникова регулярно посещали сотрудники Департамента военной контрразведки (ДВКР) ФСБ, которые якобы требовали «признать вину, дать показания на Тимура Иванова и еще ряд должностных лиц Минобороны».

После того как Котельников отказал в даче показаний, его отправили в карцер, утверждает «ВЧК-ОГПУ»*. Там предпринимателю стало плохо, и спустя два дня врачи дали заключение, что он не может содержаться в карцере из-за хронических болезней. Затем бизнесмена перевели в камеру, но почти сразу вернули в карцер, в котором температура якобы достигала +40 градусов, пишет канал.

«На утро следующего дня был обнаружен его труп», — сообщает «ВЧК-ОГПУ»*, утверждая, что причиной смерти Котельникова назван оторвавшийся тромб.

Меркачева в заметке для»МК» сообщила, что Котельникову стало плохо в карцере, расположенном в корпусе № 5. По ее словам, там содержится максимальное количество помещений-карцеров — больше, чем в любом другом изоляторе Москвы.

«Здесь есть коридор, в который выходит более 30 карцерных помещений. Правозащитники, проверяя СИЗО, неоднократно подмечали, что эти камеры забиты людьми. Сами они очень маленькие, в теплую погоду там жарко, зимой — холодно», — рассказала член СПЧ.

Она добавила, что некоторых арестантов держат в этих карцерах в режиме «нон-стоп», перемещая между ними и карантином. По ее словам, в общей сложности заключенные могли провести в карцере не один месяц.

«В этих карцерах уже умирали люди, несколько человек покончили с собой, так как не выдерживали условий содержания. Часто заключенные, отчаявшись, стучатся в двери и кричат, устраивая мини-бунты», — утверждает Меркачева.

Позднее сын покойного бизнесмена Сергей Котельников в разговоре с «ВЧК-ОГПУ»* подтвердил, что в СИЗО от его отца якобы пытались добиться показаний против Иванова. Он также отметил, что прощание с бизнесменом запланировано на 13 июля.

Источник «ВЧК-ОГПУ»* указывает, что Игорь Котельников якобы был задержан вместе с военными, среди которых был его сын Сергей. Он, по данным канала, является сотрудникам отдела контрактов Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами (ДЭС и ОКУ) Минобороны. Также канал утверждает, что у семьи Котельниковых есть элитная недвижимость в Москве и за ее пределами.

Магомед Хандаев

61-летний глава Управления государственной экспертизы Минобороны России Магомед Хандаев умер 9 июля. По данным дагестанской газеты «Черновик», он находился в прямом подчинении у замминистра обороны России Тимура Иванова. По данным издания, генерал отвечал за работы, связанные с расквартированием Каспийской флотилии, а также курировал вопросы строительства ГВСУ №4 объектов социальной инфраструктуры.

Причины смерти Хандаева не сообщаются. Похороны пройдут в его родном селе — Гента Шамильского района. Тело доставили в Махачкалу на самолете.

Телеграм-канал «Политический аналитик», ссылаясь на неподтвержденные данные, пишет, что против Хандаева якобы велось масштабное расследование и проводились следственные действия. Во время визита одного из силовиков главе Управления государственной экспертизы Минобороны стало плохо, утверждает канал.

«Ранее он уже имел проблемы со здоровьем, но тут прямо резко заболел и сильно сдал. В итоге скончался. <…> Никаких даже минимальных доказательств его потенциального участия в какой-либо преступной деятельности найти не удалось», — пишет «Политический аналитик» со ссылкой на источники. Официально информация об этом расследовании не подтверждалось.

Телеграм-канал «Военный Осведомитель» добавляет, что Хандаев якобы был допрошен следствием в качестве свидетеля по делу Иванова.

Дело Тимура Иванова

Тимура Иванова, который занимал пост замминистра обороны, задержали 23 апреля по обвинению в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК) и арестовали на следующий день. По данным «Коммерсанта», речь идет о сумме 1,185 млрд рублей.

По делу экс-замминистра также проходит учредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин. По версии следствия, его компании оказывали Иванову «имущественные услуги» в обмен на помощь с получением выгодных заказов от Минобороны. ТАСС утверждал, что именно на показаниях Фомина основывается дело Иванова.

Еще один фигурант дела — Сергей Бородин, который находился с замминистра в дружеских отношениях. РЕН ТВ сообщало, что Бородина задержали по другому делу, но он заключил досудебное соглашение и дал показания на Иванова. Собеседник ТАСС рассказывал, что следствие считает Бородина и Иванова «реципиентами», получавшими крупные взятки от подрядчиков.

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*внесен Минюстом России в реестр иноагентов